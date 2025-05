La brutal respuesta de Boca a Gabriel Anello tras su falta de respeto a Riquelme

La brutal respuesta de Boca a Anello tras sus polémicos dichos contra Riquelme

Las aberrantes declaraciones de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme generaron un verdadero escándalo y horas más tarde de los dichos del periodista de Radio Mitre, desde Boca Juniors tomaron la decisión de responderle. A través de su abogado Walter Krieger, el "Xeneize" expuso su posición contra el relator en base a sus palabras atacando y discriminando al mandamás de la institución. Krieger cruzó duramente al cronista.

Por otro lado, desde la entidad porteña le confirmaron a El Destape: "Estamos evaluando el curso de accion, probablemente iniciemos acciones penales y civiles. Comunicado no va a haber". Incluso, manifestaron que "después, cada afectado va a seguir su camino de reclamo para poner a este hombre en su lugar...".

La respuesta de Walter Krieger, abogado apoderado de Boca, a Gabriel Anello tras discriminar a Riquelme

Mediante una entrevista en el programa Boca contra Todos, el letrado fue contundente:

"Es un trato directamente discriminatorio, está comprobado. Esto es reiterado, se tira al aire acompañado de lenguaje soez, de trato discriminatorio, de despreciar al otro… ‘El verdulero’, ‘el marrón’. Y a partir de ahí se aseveran cosas".

"Como institución, lo primero que tenemos que decir es que venimos a dar alguna explicación. Hay cuestiones de determinados comunicadores que no pueden ser toleradas. Cada uno puede opinar lo que quiera, no es una cuestión de discrepancia con la opinión. Pero cuando de la opinión se pasa, ni siquiera a la falta de respeto, a un trato directamente discriminatorio tenemos que decir ‘basta’, decir ‘esto trae consecuencias legales, no puede seguir avanzando de esta manera'".

"No me sorprende, después de 2023 y todo lo que fue ese proceso, la capacidad de sorpresa está bastante reducida... Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que de maduro se cae que son imposibles. Por ejemplo, el tema de las camisetas. 50.000 camisetas dice que ‘se han robado’, para citar literalmente lo que dijo este comunicador. Adidas tiene un contrato con Boca, que entrega prendas, no solamente camisetas, prendas incluyen gorritos, ojotas, mochilas, botineros, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que falta. Adidas como sponsor de Boca nos entrega las prendas para todas las disciplinas del club. Es matemáticamente imposible que existiera ese faltante de camisetas, no dan los números".

Los escandalosos dichos de Anello contra Riquelme a los que respondió Boca

Con dichos discriminatorios, desubicados, repudiables y vergonzosos, el periodista deportivo aseguró en Radio Mitre que "a los negros se los llama negros; a los marrones, se los llama marrones; y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme...". Incluso, fue más allá todavía: "Mándenme al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo disuelto por decreto por el gobierno de Milei), a la Justicia. El INADI ya no existe más. Yo tengo una cultura de que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes".

"Yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo...", disparó Anello. "Al verdulero, al ignorante, al burro", apuntó. Además de insultarlo y llamarlo "gil", "cagón" y "marroncita", por último invitó a pelear al presidente del club Xeneize. "Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos. Y Riquelme, Mansilla 2668 (la dirección de Mitre), a las trompadas en la puerta, no esto de que te mando un abogado. Pero mandame los abogados que vos quieras".

Anello dedicó parte de su mensaje también contra "los camporistas y los kirchneristas" a quienes acusó de "hacer mierda" el país y de que "apretaban a la gente" con el INADI. "A mí no me corren. No soy Martín Arévalo ni Marcelo Nasarala (otros periodistas críticos de Román), no soy los pelotudos con los que ustedes están acostumbrados a tratar", añadió.

Luego de sus insultos, el periodista dijo haber recibido un mensaje del abogado del propio Milei para defenderlo ante posibles acusaciones por sus dichos. "Me acaba de escribir el abogado del Presidente, que me dice 'Gabi, yo te defiendo y nos chupan todos un huevo en fila'. Me lo acaba de poner el abogado del Presidente de la Nación", lanzó con un tono amenazante.