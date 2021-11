Martín Liberman ninguneó a Riquelme por un jugador de Boca: "Me importa un pito"

Martín Liberman lanzó un polémico comentario a Juan Román Riquelme discutiendo con el representante de Carlos Zambrano en Twitter.

Martín Liberman fue nuevamente noticia en Twitter. Las discusiones constantes con los usuarios ya son costumbre y, en esta ocasión, tuvo un fuerte cruce con el representante del jugador peruano Carlos Zambrano. En el mismo disparó contra Juan Román Riquelme, ninguneando la opinión y los elogios del líder del Consejo de Fútbol y vicepresidente de Boca Juniors sobre el defensor.

En la victoria del "Xeneize" por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina en Mendoza, el zaguero fue titular y varios cuestionaron su rendimiento. Sin embargo al equipo de Sebastián Battaglia no le convirtieron y la defensa respondió ante los ataques del "Bicho" de La Paternal que no llegó a la igualdad. Más allá del tanto anulado al conjunto de Gabriel Milito no tuvo mayores problemas.

La polémica nació con un comentario del "Colo": "Que flojo es Zambrano. Es insólito que juegue él y no López", lanzó. El usuario Marco Zambrano (@MarcoZambrano05) y representante del jugador publicó: "@LibermanMartin alguien que sabe mucho de fútbol dice @5Zambranocz juega muy mal. Y Juan Román Riquelme alguien que no sabe nada dice: 'Cada vez que juega Zambrano lo hace de maravilla'. El chiste se cuenta solo", disparó.

Rápidamente el periodista le respondió siendo muy crítico con el vicepresidente del "Xeneize": "Me importa un pito la opinión de Riquelme sobre el particular. Para mí Xambrano es flojísimo y fin". A lo que el mencionado usuario retrucó: "Pensamos lo mismo de tu opinión. Fin". Sin embargo el fuerte cruce no terminó ahí porque el periodista nuevamente buscó la pelea.

"¿Vos sos el representante de Zambrano? ¡Ahora entiendo todo! Jajajajaa tenés intereses creados para opinar. ¡Yo haría lo mismo que vos! Te entiendo. Le chupas la sangre al pibe!!", contestó. Sin dudas que esto último incrimina aún más al reconocido conductor que quedó mal parado nuevamente con un comentario desafortunado contra un usuario de Twitter.

La bronca de Gabriel Milito contra el arbitraje y Boca

La jugada que generó controversia en la semifinal entre Argentinos y el "Xeneize" fue el tanto de Gabriel Ávalos que Fernando Echenique, a instancias del línea Facundo Rodríguez, anuló por posición adelantada. El DT del "Bicho" afirmó: "La reacción fue de mucha bronca porque la primera impresión que tenemos es que era válido, antes de que Ávalos convierta hay un toque que el línea no ve pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada".

Y agregó: "Reniero confirmó que rozó la pelota antes de que le pegue Ávalos y luego lo chequeamos". Tras este breve análisis de la jugada lanzó una durísima crítica al fútbol argentino: "Para poder pasar teníamos que jugar muy bien y cuidarnos porque sabemos cómo es el fútbol. Perdimos, no puedo hacer nada contra eso. Me gustaría que el fútbol en el que yo crecí empiece a modificarse, que no se actúe más por ventaja", sentenció.