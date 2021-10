Liberman explotó contra la AFA tras la conferencia de Scaloni: "Tercer mundo total"

Martín Liberman opinó en su cuenta de Twitter sobre la conferencia que brindó Lionel Scaloni antes de los partidos de Eliminatorias.

El siempre polémico Martín Liberman destrozó a través de su Twitter a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni. La misma se desarrolló en el marco de la previa a los partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que disputará la Selección Argentina de Lionel Messi. El periodista se quejó del audio y la señal de la transmisión que se llevó a cabo en las redes de AFA.

Las declaraciones del DT campeón de la Copa América con la "Albiceleste" quedaron de lado. También el posible equipo que parará ante Paraguay este jueves a las 20:00 en Asunción así como los dichos del técnico sobre los jugadores que participan en la Premier League y que aún no se sabe si jugarán el tercer partido. El "Colo" Apuntó contra la entidad madre del fútbol argentino y de manera despectiva.

"Malísima la conferencia de Argentina. Pésima señal, pésimo audio, no se escuchan las preguntas! Tercer mundo total. Dale @afa pónganse las pilas viejo", fueron las palabras que utilizó Liberman para mostrar su bronca. Si bien es cierto que, por razones obvias los problemas existieron no fueron constantes, ni mucho menos se perdió la palabra de Scaloni en cada respuesta.

Sin embargo es normal que el periodista se enoje con estas cuestiones. No es la primera vez que ataca a algo, o alguien, que refiera a la Selección. Lo hizo con su colega Martín Arévalo yendo contra Lionel Messi y mismo contra el mejor del mundo en algunas ocasiones principalmente después de obtener la Copa América en Brasil.

El palazo del periodista para el jugador del PSG

Luego de reaparecer en los medios argentinos y cuestionar a parte del periodismo, el 10 fue víctima de una crítica inesperada de Martín Liberman. En su programa, el conductor puso en duda su valentía y lo trató de manera despectiva (NdeR: "La Pulga" aseguró que muchos comunicadores tildaron a los futbolistas de "fracasados").

"Es un muchacho revanchista. Yo no voy a recoger el guante. En la vida le dije fracasado, que no sentía la camiseta argentina, que no cantaba el himno. Yo sé muy bien qué dije y lo que no dije. Y lo invito a que dé nombres, ya que es tan valiente”, manifestó Martín Liberman contra el capitán y referente del seleccionado argentino de fútbol masculino.

El fixture completo para la "Scaloneta"

Fecha 11 - Jueves 7 de octubre

Paraguay vs. Argentina, en Asunción, a las 20:00

Fecha 5 - Domingo 10 de octubre

Argentina vs. Uruguay, en Buenos Aires, a las 20:00

Fecha 12 - Jueves 14 de octubre