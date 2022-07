Lo llamó Riquelme y le dijo que no: la joya del fútbol argentino que rechazó a Boca

Un importante jugador del fútbol argentino, que brilla en uno de los equipos grandes, reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para Boca y él se negó a sumarse al club.

Lo llamó Riquelme y le dijo que no: la joya del fútbol argentino que rechazó a Boca

Lo llamó Riquelme y le dijo que no: la joya del fútbol argentino que rechazó a Boca

Un importante jugador del fútbol argentino reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para sumarse a Boca Juniors y él se negó. Este contacto se dio durante el mercado de pases anterior, cuando el "Xeneize" buscaba un delantero de jerarquía para el plantel. El futbolista dio detalles de aquel acercamiento al club de La Ribera y su decisión de quedarse en el grande donde actualmente es una de las grandes figuras.

Se trata de Enzo Copetti, quien se desempeña en Racing Club de Avellaneda y ya estuvo en el radar de otro equipo grande como River Plate pero tampoco se concretó. En diálogo con TyC Sports, el atacante de la "Academia" aseguró que su objetivo no está en ninguna otra institución, pero sí en el conjunto que dirige Fernando Gago. Con esta premisa y los planes más que claros, el goleador le dijo que no a Román y no dudó en contar las razones.

"A Riquelme e dije que estoy muy cómodo en Racing y voy a seguir acá. Si un día llega una oferta y al club le convence me tendré que ir. Si en algún momento me voy ojalá que me toque volver. Hoy mi cabeza está en Racing, estoy pensando en que el domingo se viene el clásico y que es muy importante para nosotros y también para la gente. Estoy convencido de lo que queremos", aseguró Copetti en la previa del duelo ante Independiente del próximo 10 de julio.

Además, el hombre que lleva 23 goles y 5 asistencias en 75 partidos con la camiseta de la "Academia" y es uno de los más tenidos en cuenta por el DT, se refirió a este último y su trabajo: "Es una persona excelente. Como técnico me ayudó bastante y sabe mucho. Por algo tuvo la carrera que tuvo. Él y su cuerpo técnico son personas admirables y les tengo mucho respeto".

Battaglia le puso los puntos a un jugador de Boca

La decisión del técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, de rotar el equipo ante Banfield para darle descanso a los titulares para el encuentro de octavos de final de Libertadores frente a Corinthians era entendible, pero no salió como esperaba. El entrenador reconoció en conferencia de prensa que Jorman Campuzano le solicitó no jugar y dijo que el colombiano debería ser quien aclare su situación de manera pública.

"Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales", arrancó manifestando Battaglia al ser consultado sobre el volante central. Es que los rumores indicaban que "Campu" no quería estar disponible en el partido ante un inminente traspaso a Rosario Central o Atlético Nacional de Colombia. Y luego, añadió: "Aunque también estaría bueno que lo aclare él, en el caso de que decida hablar".