Morena Beltrán reveló una intimidad sobre Riquelme: "Lo que me duele"

Morena Beltrán habló del cruce que tuvo con Juan Román Riquelme y reveló una intimidad del vicepresidente de Boca Juniors.

Morena Beltrán habló del fuerte cruce que tuvo con Juan Román Riquelme en ESPN y reveló una intimidad del vicepresidente de Boca Juniors. El pasado mes de mayo, mientras el "Xeneize" disputaba la Copa de la Liga Profesional, la periodista le hizo una pregunta al ídolo que este último no le respondió de la manera esperada. Desde aquel momento televisivo, por demás tenso, quedó la pica entre ambos.

El elenco de Sebastián Battaglia avanzó en el mencionado certamen tras eliminar a Racing por penales en cancha de Lanús, pero no tuvo un gran partido. Beltrán le consultó a Román acerca del rendimiento del equipo, el referente del club le contestó y se dio un picante cruce de opiniones. Poco más de un mes después, la joven panelista recordó aquel hecho y, a su vez, contó lo que le molestó del hombre de Boca.

"Lo que me duele es que ciertos protagonistas se jactan de que no se habla de fútbol en la tele y vos hacés una pregunta de fútbol y tampoco te contestan en buena ley. Uno trata de elevar la vara de todo en el fútbol y hay veces que ni los propios protagonistas ayudan, ahí estoy al borde de rendirme. Con Román me pasó", reveló Morena Beltrán en Radio Urbana sobre aquel tenso cruce con Riquelme.

Además, en el mismo diálogo con Matías Martin, la periodista insistió sobre el ídolo: "Quizás no quiere debatir y le tenés que hacer una pregunta protocolar. Fui tendencia 50 mil horas y lo que decían era 'háganse cargo ustedes que la subieron a un pedestal'. A los 10 minutos jugaba otro equipo y no quería twittear. A los tres días salió campeón Boca e hice el táctico que hago siempre, más allá de que vengas y me digas que uso palabras difíciles".

Los detalles del llamado de Riquelme a Vidal

Durante la tarde del viernes 1 de julio se sumó una declaración que confirma que el contacto entre Juan Román Riquelme y Arturo Vidal fue real y puede allanar su llegada a Argentina. Gonzalo Vásquez, primo del crack de la Selección de Chile, manifestó en una entrevista que el ex-Barcelona le confesó que le encantaría jugar en el conjunto "Azul y Oro" y reconoció que "hay entre un 70 u 80% de chances de que se haga".

El familiar de Vidal, además, detalló qué probabilidades hay de que las negociaciones lleguen a buen puerto y el ex-Colo Colo se ponga la camiseta del "Xeneize": "Creo que hay un 70, 80% de que se haga lo de Boca. La semana que viene debería resolverse. Me imagino a Arturo barriendo, haciendo un tacle y La Bombonera viniéndose abajo. Boca es un club gigante y me encantaría que llegue al club".