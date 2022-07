Battaglia le puso los puntos a un jugador de Boca: "Que lo aclare él"

El entrenador del "Xeneize" se refirió a la situación de un volante que podría emigrar del club en las próximas horas.

Sebastián Battaglia manifestó que Campuzano debería aclarar su situación ante el pedido de no jugar en Boca.

Sebastián Battaglia manifestó que Campuzano debería aclarar su situación ante el pedido de no jugar en Boca.

La decisión del técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, de rotar el equipo ante Banfield para darle descanso a los titulares de cara al encuentro crucial de octavos de final de Copa Libertadores frente a Corinthians era entendible, pero no salió como esperaba. Ya en conferencia de prensa, además de dejar sus sensaciones de lo que había sido la dura derrota 3-0 como local ante el "Taladro", reconoció que Jorman Campuzano le solicitó no jugar y dijo que el colombiano debería ser quien aclare su situación de manera pública.

"Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales", arrancó manifestando Battaglia al ser consultado sobre el volante central. Es que los rumores indicaban que "Campu" no quería estar disponible en el partido ante un inminente traspaso a Rosario Central o Atlético Nacional de Colombia. Y luego, añadió: "Aunque también estaría bueno que lo aclare él, en el caso de que decida hablar".

Según había trascendido en las últimas horas, previo al enfrentamiento con Banfield, el jugador de la selección colombiana tiene pensado salir del "Xeneize" en este mercado de pases y, como reconoció "Seba", pidió no estar presente hasta que no se resolviera su situación. Finalmente, Campuzano ingresó en el segundo tiempo ante la lesión de Esteban Rolón, cuando el encuentro estaba totalmente definido a favor de los visitantes. Si bien el mediocampista de 26 años no hizo declaraciones públicas, ve con buenos ojos un traspaso tanto al conjunto que dirige Carlos Tevez como al "Verde" de Colombia por los pocos minutos que viene disputando con la camiseta "Azul y Oro" y en las próximas horas se definiría su futuro.

Battaglia, sobre la derrota ante Banfield

El exvolante central e ídolo de Boca también se refirió al nivel mostrado de sus jugadores en la contundente victoria del "Taladro": "Banfield aprovechó, tiene buen funcionamiento e hizo los méritos para ganar. No estuvimos coordinados ni firmes en defensa. No debería ser habitual, pero puede suceder porque esto es fútbol"

El equipo "Xeneize" no estuvo cómodo desde el inicio y nunca encontró el rumbo para poder lastimar a su rival, algo que le dejó señales negativas al DT: "Hoy es difícil encontrar cosas positivas del partido. Volveremos a mirar el partido con mayor detenimiento. El 3-0 en el primer tiempo nos preocupa".

El martes 5 de julio Boca recibirá al Corinthians en "La Bombonera", en el duelo clave que podría depositarlo en cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores donde, en caso de pasar, podría enfrentarse al durísimo Flamengo de Brasil.