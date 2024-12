La decisión del PAMI del gobierno de Javier Milei de recortar los medicamentos para sus afiliados provocó una ola de rechazo e indignación en buena parte de la sociedad. En ese marco, el arzobispo de la provincia de Córdoba, Ángel Rossi, calificó la medida como una “eutanasia encubierta”, parafraseando una expresión del Papa Francisco.



El nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a remedios gratis ya no lo podrán hacer. Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $388.500 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

Mientras los jubilados se movilizarán este miércoles a las oficinas centrales de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y también se congregarán en otros puntos del país, la máxima autoridad de la iglesia católica de Córdoba criticó duramente la medida del Gobierno nacional al afirmar que los jubilados deben elegir entre comer y medicarse.

"Hay medicaciones en la que está en juego la salud y la vida", advirtió Rossi, y sostuvo que "aunque suene medio monstruoso" esto lleva a que se pueda elegir "la opción por la muerte". "Tenés que optar por comer un poco y eso implica sacrificar medicamentos necesarios, para algunos imprescindibles incluso", explicó.

Especialistas en sistemas de salud pública del país advierten que este hecho generará un colapso en los hospitales. Si un adulto no puede comprar medicamentos, termina en un nosocomio. En este panorama crítico, Rossi destacó la difícil situación económica que atraviesan los jubilados, quienes recurren a comprar pequeñas cantidades de alimentos para poder subsistir. La medida del PAMI perjudicará a un universo de entre 2 y 3 millones de jubilados.

En declaraciones a Mitre Córdoba, el obispo expresó que la “norma prescinde de la persona” y apuntó: “En este caso nuestros jubilados, nuestros abuelos, jubilados que compran 100 gramos de carne a la semana como para incorporar carne a la dieta, y gente que compra medio pimiento, en las verdulerías da la sensación de que quién pensó esto no pisa la tierra”.

En ese sentido, sostuvo que "a la larga hay muerte". "Al morirse no podrán cobrar la jubilación, con lo cual se liberan también de algunos", ironizó el arzobispo cordobés, que también señaló que el "maltrato a los ancianos es un signo de decadencia de la sociedad".

Diputado libertario defendió el recorte de medicamentos a jubilados: "Fiesta"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar defendió la decisión de recortar la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados porque hubo "una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba". Además, aseguró que la medida se trata de "un reempadronamiento" que tiene el objetivo de "racionalizar" los recursos porque hay quienes "tienen otros ingresos". Por su parte, su colega de banca Lisandro Almirón se negó a contestar preguntas sobre el tema y cuestionó a la prensa.

"Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba. Había mucha gente de familiares, que utilizaba carnet de jubilados y retiraba medicamentos, desfinanciando la obra social", dijo Quintar en diálogo con El Destape 1070. Para el diputado se trata de un "criterio razonable" para "racionalizar el uso de medicamentos para la gente que lo necesita y dárselo el 100% a la gente que no lo puede pagar".

En esa línea insistió en que el Poder Ejecutivo quiere "racionalizar los recursos" y no "seguir tirando plata a todos lados". "Si esa es la idea no es el Gobierno de Javier Milei, no va pasar eso. Acá se va darle los beneficios a cada afiliado que corresponda", agregó.