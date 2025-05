La tajante decisión de Boca con Radio Mitre tras el ataque racista de Anello contra Riquelme

La tajante decisión de Boca con Radio Mitre tras los dichos racistas de Anello

Las repudiables declaraciones racistas de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme siguen teniendo repercusiones más allá de sus disculpas al aire. Desde Boca Juniors tomaron fuertes medidas contra Radio Mitre por lo sucedido hace algunos días que generó un verdadero escándalo. Las mismas tienen que ver con las acreditaciones para hacer las coberturas correspondientes a los partidos que dispute el "Xeneize" de Mariano Herrón de acá en más.

El club le negó la posibilidad al mencionado medio de poder asistir a La Bombonera, por lo que definitivamente no presenciarán las próximas fases si es que el equipo de La Ribera vence a Lanús en dicho recinto y pasa en el Torneo Apertura. Por supuesto, todo esto se debe a lo que dijo el relator tratando de "negro" al mandamás de la institución sólo por sus diferencias, más allá de que alguna vez lo llenó de elogios. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender en las redes.

Según pudo confirmar El Destape, Boca decidió quitarle las acreditaciones a Radio Mitre. En este punto, según señalaron fuentes de la institución, la decisión no sólo se toma por Gabriel Anello y las declaraciones racistas, sino también por diversas situaciones que se han vivido en otro momento. Cabe destacar que también afirmaron que en múltiples ocasiones las mencionadas acreditaciones se usaban para que personas que no iban a trabajar ingresen al estadio.

Gabriel Anello, periodista que atacó a Juan Román Riquelme con dichos racistas en Radio Mitre

Anello derrapó contra Riquelme como presidente de Boca

Con dichos discriminatorios, desubicados, repudiables y vergonzosos, el periodista deportivo aseguró en Radio Mitre que "a los negros se los llama negros; a los marrones, se los llama marrones; y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme...". Incluso, fue más allá todavía: "Mándenme al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo disuelto por decreto por el gobierno de Milei), a la Justicia. El INADI ya no existe más. Yo tengo una cultura de que a los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme, son unos negros ignorantes".

"Yo soy anti Riquelme, no se confundan. No soy anti Boca, yo respeto muchísimo a Boca. Yo al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo...", disparó Anello. "Al verdulero, al ignorante, al burro", apuntó. Además de insultarlo y llamarlo "gil", "cagón" y "marroncita", por último invitó a pelear al presidente del club Xeneize. "Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos. Y Riquelme, Mansilla 2668 (la dirección de Mitre), a las trompadas en la puerta, no esto de que te mando un abogado. Pero mandame los abogados que vos quieras".

Anello dedicó parte de su mensaje también contra "los camporistas y los kirchneristas" a quienes acusó de "hacer mierda" el país y de que "apretaban a la gente" con el INADI. "A mí no me corren. No soy Martín Arévalo ni Marcelo Nasarala (otros periodistas críticos de Román), no soy los pelotudos con los que ustedes están acostumbrados a tratar", añadió.

Luego de sus insultos, el periodista dijo haber recibido un mensaje del abogado del propio Milei para defenderlo ante posibles acusaciones por sus dichos. "Me acaba de escribir el abogado del Presidente, que me dice 'Gabi, yo te defiendo y nos chupan todos un huevo en fila'. Me lo acaba de poner el abogado del Presidente de la Nación", lanzó con un tono amenazante.