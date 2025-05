La respuesta de Riquelme tras el comentario racista de Anello: "Desde 2019 atacan a Boca"

Juan Román Riquelme arremetió contra la oposición por los ataques que recibe Boca, tras el comentario racista de Anello.

"Los que no van al colegio, como él, son unos negros ignorantes". La frase, cargada de odio racial, fue lanzada el martes por la noche por Gabriel Anello, en el programa emitido por Radio Mitre, contra el presidente de Boca Juniors. Y menos de 24 horas después, Juan Román Riquelme respondió al comunicador, de estrecha relación con el presidente Javier Milei, con un análisis a la altura de su figura y denunciando que el club sufre un ataque desde el 2019, desde que él ingregó en la política "Xeneize".

En una entrevista con el programa Argenzuela de CN5, Riquelme no dejó pasar los insultos racistas que le propinó Anello. "Yo estoy prgulloso de decir que soy de Don Torcuato, del color de piel que me tocó, un color normal. He tenido la suerte de ser futbolista, con el equipo del que soy hincha, de tener el cariño de la gente, pero no haber transado me hace feliz", comenzó diciendo el exjugador que levantó 11 trofeos en el club de La Ribera.

Si bien Román reconoció que los abogados de Boca van a realizar acciones legales por los comentarios del conductor radial, deslizó que todos las críticas nacieron en ESPN, que suele realizar críticas destructivas hacia él. "Ese canal deportivo, desde que nosotros ganamos las elecciones en 2019, dejó de ser un canal deportivo y empezó a atacar a Boca", remarcó.

Además, aunque no dio nombres, dejó en claro que la campaña para dañar su imagen y las continuas agresiones provienen de la oposición política de Boca. "Haber ganado las elección molestó bastante porque solo hacen política. Lo único que hago es cuidar a Boca”, exclamó el dirigente.

Cabe recordar que tanto Mauricio Macri como Milei fueron dos de los principales políticos que atacaron a Riquelme en los últimos años, luego de que el exfutbolista haya ganado las elecciones del 2019, cuando fue vicepresidente, y luego en 2023, cuando se proclamó presidente en el club del que es el máximo ídolo.

“Si yo falsifico una firma, es grave. Lo han hecho, falsificaron una firma y al otro día suspendieron las elecciones. Es como vale todo con tal de ir en contra de Boca”, recordó Román sobre lo sucedido en las elecciones de 2023 en Boca, cuando la dirigencia denunció que la oposición había falsificado firmas para posponer los comicios.

Sobre Anello, quien es un reconocido defensor del Gobierno de ultarderecha de Milei, Riquelme expresó: “No sé si está con la gente que está en contra nuestra en las elecciones, pero si es así y es socio puede participar cada cuatro años. Pueden voltearme dentro de dos años y medio cuando se termine el mandato, pero por ahí saben que no pueden".

Para finalizar, Riquelme comentó que su relación con el hincha de Boca "no va a cambiar nunca", ya que siente lo mismo que ellos cuando pierden y ganan, y dejó un mensaje: "Yo aprendí que la gente se dio cuenta de la maldad que hay, que abrió los ojos, y eso es maravilloso”.