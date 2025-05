Riquelme ya lo sabe: los jugadores que "va a limpiar Milito" si agarra como DT de Boca

Juan Román Riquelme conoce el club como pocos. Sabe que Boca se presta para estos juegos e idas y vueltas informativas.

Existe un mercado de pases que es paralelo al que conocemos como tal. Ese que no tiene nombres de futbolistas, que no se trata de traspasos de una figura a otro equipo, sino que abarca los posibles nombres que llegarían como entrenadores a un club que quedó acéfalo de DT. En este caso es donde aparece el nombre de Gabriel Milito, quien suena como posible reemplazante de Fernando Gago en Boca Juniors. Y, como era de esperarse, ya se habla de futbolistas que el "mister" limpiaría en caso de llegar a Brandsen 805. Esto, por supuesto, es del conocimiento de Juan Román Riquelme.

Siempre, absolutamente siempre, las versiones periodísticas apuntan a los posibles detalles del proyecto de un entrenador que, algunos afirman, aún no habló con Juan Román Riquelme. Pero en este juego del mercado de pases, podemos empezar a imaginar, ¿y si es cierto que Milito quiere borrar algunos futbolistas? ¿Y qué pasa con el Consejo de Fútbol?

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se dice por ahí que Juan Román Riquelme no quiere disolver el Consejo de Fútbol en el que tiene laderos como El Chelo Delgado, Raúl Cascini y El Patrón Bermúdez. También se dice que Gabriel Milito tiene en su mente sacar del plantel a algunos futbolistas que no vienen rindiendo en el último tiempo.

Riquelme ya lo sabe: sabe que el juego periodístico comenzó y que, seguramente, en algunos aspectos la información roza la verosimilitud. No es nuevo para el presidente de Boca todo este juego de nombres, de posibles escobas y de proyectos que todavía no fueron oficializados. ¿Quiénes son los jugadores que Milito quiere borrar? Seguramente se apunte a quienes hoy no tienen demasiada continuidad, pero hasta que el propio Gabriel no agarre el plantel y sea oficializado, no se sabrá con exactitud.

¿Quién será el nuevo entrenador? ¿Milito viene por todo?

Lo que también sabe Riquelme es que, mientras más tarde en elegir un entrenador, más aumentarán las especulaciones. No hay tiempo que perder. Boca es un club muy grande que exige que tanto sus jugadores como sus dirigentes estén a la altura. Y hay otra arista no menos importante: será vital que, quien agarre, sea sostenido en el cargo más allá de los resultados. Si no, no habrá proyecto que aguante.

Boca recupera a Milton Giménez contra Lanús

Una de las gratas novedades es la vuelta del goleador. El exdelantero de Banfield y Atlanta ya se recuperó del esguince de tobillo derecho que padeció en la victoria ante Belgrano en Córdoba y, si Herrón lo considera, podría ser parte del 11 titular el próximo sábado en La Bombonera, para recibir al "Granate".

Si bien el atacante viene con falta de ritmo, ya que se perdió los últimos tres encuentros del torneo local, como es el único centrodelantero natural que el DT tiene disponible podría meterse desde el inicio y ser uno de los acompañantes de Miguel Merentiel. Otra de las opciones es que Exequiel Zeballos o Alan Velasco estén desde el comienzo por uno de los costados.