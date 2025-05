El mandatario de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio con respecto a Gabriel Milito y la posibilidad de que sea el director técnico de Boca en los próximos meses o días. El presidente aseguró que le parece un "acto profesional" si el ex defensor e ídolo del conjunto de Avellaneda Gabriel Milito se convierte en el nuevo director técnico de Boca.

"No me creo con derecho a invalidar a nadie para ser presidente, a él personalmente no lo conozco. No me dolería si Gabriel Milito dirige a Boca, lo vería como un acto profesional", exclamó el mandatario de Independiente. Tiempo atrás, Milito había expresado su deseo de convertirse en presidente de Independiente en algún momento de su vida.

Por otro lado, Grindetti se encargó de desviar los rumores que aseguraban que el mediocampista chileno Felipe Loyola tendría negociaciones "muy avanzadas" para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania. "No hay conversaciones formales o informales", sentenció. Y agregó en relación a la situación económica del club: "No está ahogado como lo estaba. En términos de funcionamiento, hoy es superavitario".

Julio Vaccari cruzó a una figura de Independiente tras la derrota en Paraguay: "Bronca"

Independiente cayó contra Guaraní en Paraguay por 2-1 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, quedó complicadísimo en su zona y el entrenador Julio Vaccari cruzó a uno de sus futbolistas por su irresposabilidad en pleno verde césped. El DT habló en la conferencia de prensa tras la derrota que los dejó en el último puesto del Grupo A que completan Nacional Potosí de Bolivia y Boston River de Uruguay, con todavía tres encuentros más por delante. Si bien tendrán la oportunidad de recuperarse, lo cierto es que ya saben que al menos en el próximo compromiso no contarán con una de sus figuras.

Iván Marcone se fue expulsado de manera infantil sobre el final del primer tiempo y dejó al equipo con diez hombres, a falta de la segunda mitad. Sobre esta cuestión, el entrenador habló una vez culminado el cotejo y no perdonó al volante surgido en Arsenal de Sarandí, que arribó a la institución en 2022. Claro que el entrenador fue por demás contundente con sus palabras teniendo en cuenta que condicionó al resto con su accionar.