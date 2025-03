Independiente vs. Racing siguió caliente: del "tercer grande" al "no ganó nada"

El clásico entre Independiente y Racing siguió caliente fuera de la cancha.

El clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing siguió muy caliente afuera de la cancha, después del 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Más allá de lo ocurrido en el encuentro con los goles de Gastón Martirena y Álvaro Angulo, hubo declaraciones picantes desde ambos lados ante los micrófonos del periodismo.

Quien abrió el juego en este sentido fue nada menos que Gustavo Costas, el entrenador de la "Academia", quien disparó en la conferencia de prensa que el trabajo del árbitro Nicolás Ramírez "fue muy alevoso" en favor del "Rojo". "Cobró todas las chiquititas para ellos, a nosotros no nos cobró nada... A veces no hace falta que te den penales, con todas las chiquitas te van metiendo y metiendo", insistió el director técnico de 62 años al respecto de las 18 infracciones que le sancionó a su equipo frente a las apenas dos que le cobró al local.

Vaccari dijo que dirige al "tercer grande del fútbol argentino".

Posteriormente, consultado al respecto del testimonio de Costas, Julio Vaccari sostuvo que "son palabras de ese señor" y profundizó: "Yo no me voy a meter en lo que dice... Me toca dirigir al tercer grande del fútbol argentino, sólo hablo de ese equipo". Por último, le consultaron a Martirena acerca de las apreciaciones del DT del "Rey de Copas" y lo cruzó feo: "Y bueno, todavía creo que no ganó nada con Independiente. Gustavo llegó y ganó dos Copas ya con Racing...".

Independiente apoyó a Pablo Grillo tras la represión en la marcha de jubilados

Luego de la brutal represión del Gobierno nacional de Javier Milei del pasado miércoles a la marcha de jubilados, que dejó en terapia intensiva a Pablo Grillo, Independiente emitió un comunicado en apoyo al fotógrafo, reconocido hincha del "Rojo" agredido por la policía por un disparo de gas lacrimógeno.

"La familia de Independiente acompaña a Pablo Grillo en este delicado momento", se lee en la primera parte del mensaje institucional de Independiente, en la mañana de este sábado, publicado en sus redes sociales.

Luego, el comunicado continúa: "Queremos expresarle nuestro apoyo y brindarle nuestra entera disposición a sus seres queridos. #FuerzaPabloGrillo, te deseamos una pronta recuperación".