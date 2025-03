Racing perdió con San Lorenzo y Gustavo Costas explotó contra los árbitros: "Ninguna"

Racing perdió con San Lorenzo y Gustavo Costas explotó contra los árbitros

Racing cayó 3 a 2 en el clásico ante San Lorenzo de Almagro y Gustavo Costas rompió el silencio poco después en conferencia de prensa. El DT campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con la "Academia" enfureció por un penal no cobrado a su equipo que sin dudas pudo ser clave para el desarrollo del encuentro en el Nuevo Gasómetro. Con una fuerte declaración, el experimentado entrenador no se guardó nada.

Facundo Tello no sancionó la infracción del colombiano Jhohan Romaña en el área sobre Matías Zaracho en el segundo tiempo y privó al visitante de tener una oportunidad de convertir un gol. Si bien en el campo de juego el técnico advirtió que no notó si hubo falta, al revisarla poco después explotó de bronca. A raíz de esto, el propio Costas habló una vez culminado el cotejo en el Pedro Bidegain y expuso su opinión al respecto con una picante crítica al arbitraje a nivel nacional.

La furia de Gustavo Costas tras el penal no cobrado en Racing vs. San Lorenzo

"En la cancha no vi si fue penal, pero después la vi. Fue una vergüenza ese penalazo. Tampoco voy a decir que perdimos por el árbitro. Capaz que lo errábamos, pero no sé por qué no cobró ese penal. Nunca nos van a ver del VAR a nosotros... parece que lo tienen suspendido. No van a ver ninguna", esbozó Costas en conferencia de prensa acerca de la mencionada acción de juego en la que el volante cayó en el área.

Por otro lado, el DT habló de las posibilidades de Racing de avanzar de ronda en el Torneo Apertura. Lo cierto es que los de Avellaneda ocupan el décimo puesto de la Zona A con 9 unidades -producto de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas-, pero no pierden las esperanzas de meterse en octavos de final con ocho fechas por delante estando a dos de Defensa y Justicia que quedó octavo. Ante esta situación, el técnico sostuvo: "Falta mucho, el objetivo es tratar de clasificar sí o sí y queremos ganar todos los partidos. Queremos todo, pasa que es difícil, pero queremos siempre llevar a Racing a lo más alto".

La polémica de la noche en San Lorenzo vs. Racing

Los números de Gustavo Costas como DT de Racing

Partidos dirigidos :

: Triunfos :

: Empates :

: Derrotas :

: Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Cuántos títulos tiene Racing en su historia: copas internacionales y nacionales

En la máxima categoría del fútbol argentino, Racing ha cosechado un total de 18 títulos de Primera División, posicionándose como el tercer club más ganador, solo superado por River Plate y Boca Juniors. Sus conquistas abarcan desde 1913 hasta la Superliga 2018-2019, mostrando un legado que abarca tanto la era amateur como la profesional.

La Copa Libertadores también figura en su palmarés, con un título logrado en 1967, fecha en la que derrotaron a Nacional de Uruguay en el desempate de la final. Posteriormente, en 1988, se consagraron en la Supercopa Sudamericana, otro importante trofeo en su historia. Más recientemente, Racing rompió casi cuatro décadas sin títulos internacionales al alzarse con la Copa Sudamericana el 23 de noviembre de 2024, derrotando a Cruzeiro por 3-1 en la final, con goles de Gastón Martirena, Adrián Martínez y Roger Martínez.

En lo que respecta a copas nacionales, la Academia ha sumado 15 trofeos, destacando su trayectoria en competencias como la Copa Ibarguren, la Copa de Honor y la reciente Supercopa Internacional, ganada en 2023. Además, Racing también fue el pionero en los títulos internacionales, conquistando la Copa Intercontinental en 1967, al vencer al Celtic de Escocia en un histórico partido, donde el ‘Chango’ Juan Carlos Cárdenas anotó el gol decisivo.