Julio Vaccari lapidó a una figura de Independiente tras la derrota: "Bronca"

Vaccari destrozó a una figura de su plantel tras la derrota de Independiente

Independiente perdió contra Guaraní en Paraguay poe 2-1 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, quedó complicado en su zona y Julio Vaccari destrozó a uno de sus futbolistas. El DT habló en la conferencia de prensa tras la derrota que los dejó en el último puesto del Grupo A, con todavía tres encuentros más por delante. Si bien tendrán la oportunidad de recuperarse, lo cierto es que ya saben que al menos en el próximo compromiso no contarán con una de sus figuras.

Iván Marcone se fue expulsado sobre el final del primer tiempo y dejó al equipo con diez hombres, a falta de la segunda mitad. Sobre esta cuestión, opinó el entrenador una vez culminado el cotejo y no perdonó al volante surgido en Arsenal de Sarandí, que arribó a la institución en 2022. Claro que el entrenador fue por demás contundente con sus palabras teniendo en cuenta que condicionó al resto con su accionar en pleno verde césped.

Vaccari lapidó a Marcone por la expulsión en Independiente vs. Guaraní

"Me da bronca cuando un futbolista se va expulsado, porque se hace cuesta arriba para los que quedan en el campo", esbozó el estratega cuando le consultaron acerca de la situación del excapitán del "Rey de Copas". Hasta ese momento, Independiente estaba 1 a 0 abajo en el marcador, pero en el complemento llegaría al empate con el tanto de Felipe Loyola, aunque poco más tarde el conjunto local selló el 2 a 1 final. A su vez, el entrenador destacó el buen trabajo del equipo en la cancha más allá de que no se dio el resultado y aseguró que merecieron más.

Iván Marcone se fue expulsado en Independiente y Julio Vaccari no lo perdonó

El fixture de Independiente en la Copa Sudamericana 2025

Por la cuarta fecha de la actual instancia, el "Rojo" visitará a Boston River de Uruguay -con el que perdió como local- el próximo martes 6 de mayo desde las 21.30 horas. En tanto, nueve días más tarde recibirá a Guaraní a las 19 y cerrará su participación en el Grupo A también en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cuando enfrente a Nacional Potosí el 28 del mencionado mes también a las 19 horas.

Los números de Marcone en Independiente

Partidos jugados : 112.

: 112. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 3.

