El palazo de una exfigura de Boca para River y Gallardo: "Ayudín"

El palazo de una exfigura de Boca para River y Gallardo

Una exfigura de Boca Juniors rompió el silencio con un palazo tanto a River Plate como a Marcelo Gallardo. Se trata de un exjugador que se lució con la camiseta "Azul y Oro" a lo largo de su carrera que le convirtió en varias ocasiones al rival de toda la vida. A lo largo de la entrevista brindada aprovechó la ocasión para opinar sobre la participación del elenco de Núñez en la Copa Libertadores que comenzará en los próximos días.

Se trata nada más y nada menos que de Sergio "Manteca" Martínez, quien ganó dos títulos en el "Xeneize" y es el máximo goleador uruguayo de la historia del club. Detrás suyo están Severino Varela y Miguel Merentiel, quien hoy forma parte del plantel que comanda Fernando Gago. En esta ocasión, el exdelantero que fue mencionado por Edinson Cavani antes de su arribo se acordó del "Millonario" y no dudó en apuntar contra el DT antes del torneo continental.

"En Argentina del único que se habla es de Boca. Arranca un programa y hablan cositas de River y después todo Boca. Hablan cuando juega Independiente o Racing y alguno más por ahí y no se habla más. Y está todo bien en River y todo mal en Boca. ¿Escuchaste que le peguen a Gallardo? Se ganó su respeto... pero mirá que ahora trajo jugadores de 30 palos, ahora viene un colombiano que vale 14 y River está abajo de Boca", esbozó "Manteca" Martínez en diálogo con El Espectador de Uruguay.

A su vez, pensando en la Libertadores, el exjugador agregó: "Van a jugar la Copa, pero hay que ver cómo le va y si le sacan el ayudín... Siempre la ayuda. En la duda siempre hay un penal y a Boca siempre le pasa al revés". Por último, elogió a Juan Román Riquelme como presidente del "Xeneize": "Román le ganó al sistema y con eso te digo todo. Le ganó al ex presidente y toda la gente que tiene alrededor.".

Sergio "Manteca" Martínez con la camiseta de Boca Juniors

Los números de Sergio "Manteca" Martínez con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados: 269.

Goles: 125.

Títulos: Torneo Apertura 1992; Copa de Oro Nicolás Leoz 1993.

Julio César Falcioni destrozó a Juan Román Riquelme por su paso en Boca

Juan Román Riquelme es uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors como futbolista: campeón de tres Copas Libertadores y una histórica Copa Intercontinental ante el Real Madrid, el ex enganche tiene once títulos en su haber con la camiseta del 'Xeneize'. Su tercer ciclo como jugador entre 2008 y 2012, sin embargo, quedó marcado por su renuncia al equipo tras perder la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians. Este miércoles, Julio César Facioni con pasado en el club apuntó contra él y desmintió algunas declaraciones que realizó en aquel momento.

Julio César Falcioni, DT del conjunto de La Ribera entre 2010 y 2012, habló sobre la supuesta pelea que tuvo con Riquelme cuando era su dirigido: "Yo no me peleé con nadie, solo tomé decisiones. Cuando no te veía bien, no te ponía. A algunos les gusta y a otros no. Sin Riquelme, ese equipo salió campeón invicto y con 12 puntos de ventaja. Tan equivocado no estaba", sentenció. Además, desmintió la famosa frase del número 10, quien llegó a comentar en febrero de 2012 que el 'Emperador' "lo hizo correr como un boludo": "No hice correr a nadie, en Boca lo preparamos para que pueda rendir de la mejor manera", declaró en diálogo con ESPN.