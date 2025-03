La frase de un campeón del mundo con la Selección que desató la locura en Boca

Un futbolista que se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 habló sobre Boca Juniors y desató la locura entre los hinchas del "Xeneize". En las horas previas a la doble fecha FIFA en la que los dirigidos por Lionel Scaloni visitarán a Urugay y recibirán a Brasil, el jugador dialogó con ESPN y en sus declaraciones mencionó al elenco de la Ribera, pero principalmente a su hinchada. De hecho, la puso a la par con la del equipo en el que actualmente se desempeña.

Se trata de Gerónimo Rulli, exhombre de Estudiantes de La Plata que alguna vez reveló que estuvo cerca de sumarse al conjunto "Azul y Oro" mientras atajaba en Real Sociedad de España, pero no el pase no se concretó. En aquel entonces, fue Guillermo Barros Schelotto quien lo buscó y el arquero tomó la decisión de quedarse en Europa. Hoy ataja en Olympique de Marsella de Francia y no dudó a la hora de llenar de elogios a Boca al comparar a ambos clubes.

Rulli comparó a Boca con Olympique de Marsella, de Francia

A la hora de elegir a un equipo argentino que esté a la par de lo que vive en el conjunto galo, "Gero" aseguró: "Boca, para mí. Es igual o muy similar. Está bien que en los últimos años no ha ganado muchas ligas o lo que sea, pero históricamente es el más grande de Francia y el único que tiene Champions". "Cuando vamos a cualquier cancha de visitante siempre está llena porque más de la mitad del estadio hincha para nosotros. Lo veo pueblo, a pesar de los resultados siempre están al pie del cañón", profundizó.

A su vez, el arquero surgido en Estudiantes de La Plata agregó sobre la hinchada: "Noto mucho las similitudes con el hincha de Boca. El ejemplo más claro estuvo el otro día cuando quedaron eliminados de la copa y ya el otro partido contra Rosario Central se caía abajo el estadio". "Eso habla bien de su hinchada, de nosotros los argentinos como apasionados que somos del fútbol. Ven eso en Europa y no lo pueden creer", completó.

Gerónimo Rulli, arquero campeón del mundo, elogió a la hinchada de Boca

Los números de Rulli en su carrera

Clubes : Estudiantes de La Plata; Real Sociedad y Villarreal de España; Montpellier y Olympique de Marsella de Francia; Ajax de Países Bajos.

: Estudiantes de La Plata; Real Sociedad y Villarreal de España; Montpellier y Olympique de Marsella de Francia; Ajax de Países Bajos. Partidos jugados : 390.

: 390. Goles recibidos : 428.

: 428. Vallas invictas : 139.

: 139. Títulos: Europa League con el Villarreal 2021; Finalissima 2022; Mundial de Qatar 2022 y Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Más Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador, por lo que está cada vez más cerca de lograr el principal objetivo, ya que no clasificó automáticamente a pesar de ser campeón en Qatar 2022.