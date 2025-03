Julio César Falcioni destrozó a Juan Román Riquelme por su paso en Boca: "Sin él"

Juan Román Riquelme es uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors como futbolista: campeón de tres Copas Libertadores y una histórica Copa Intercontinental ante el Real Madrid, el ex enganche tiene once títulos en su haber con la camiseta del 'Xeneize'. Su tercer ciclo como jugador entre 2008 y 2012, sin embargo, quedó marcado por su renuncia al equipo tras perder la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians. Este miércoles, Julio César Facioni con pasado en el club apuntó contra él y desmintió algunas declaraciones que realizó en aquel momento.

Julio César Falcioni, DT del conjunto de La Ribera entre 2010 y 2012, habló sobre la supuesta pelea que tuvo con Riquelme cuando era su dirigido: "Yo no me peleé con nadie, solo tomé decisiones. Cuando no te veía bien, no te ponía. A algunos les gusta y a otros no. Sin Riquelme, ese equipo salió campeón invicto y con 12 puntos de ventaja. Tan equivocado no estaba", sentenció. Además, desmintió la famosa frase del número 10, quien llegó a comentar en febrero de 2012 que el 'Emperador' "lo hizo correr como un boludo": "No hice correr a nadie, en Boca lo preparamos para que pueda rendir de la mejor manera", declaró en diálogo con ESPN.

Por último, Falcioni relativizó el peso de Riquelme en aquel plantel: "Esa Copa Libertadores la jugó casi entera; la Copa Argentina y el torneo donde salimos campeones, no tanto. Ganamos las dos: la Copa Argentina y el campeonato. Lo otro no. A buen entendedor, pocas palabras", concluyó.

Falcioni habló sobre la final ante Corinthians en la Copa Libertadores 2012: "Códigos"

Por otra parte, el DT con ciclos en Banfield, Independiente y Vélez Sarsfield (entre otros) reveló detalles de aquella final ante el 'Timao'. Ante la consulta de uno de los panelistas de si le habían 'boicoteado' el partido, contó que no habló de lo ocurrido con ninguno de los protagonistas: "Tengo códigos. Eso me lo guardo. Cada uno sabe lo que pasó. Es así. Después no volví a hablar con ningún jugador, no acostumbro a eso".

Boca cayó en la final de la Copa Libertadores ante Corinthians con un resultado de 3 a 1 en el global (1 a 1 en la ida y 2 a 0 en la vuelta).

En lo que fue un encuentro particular, Falcioni sí comentó una charla que tuvo con uno de sus dirigidos, quien estaba llorando en la previa: "Le dije que era un boludo, que era la última vez que iba a jugar una final de Copa Libertadores. Y así fue, no la jugó más. Al final, cada uno sabe por lo que se preocupa". "Hubo un montón de situaciones que no dejaron que tengamos una noche en paz y tranquila. No fue una noche normal para jugar una final de Copa Libertadores", cerró.

Le dijo que no a Riquelme, pero no descarta ser DT de Boca: "Se dará"

Boca Juniors vio pasar a cinco entrenadores en los últimos cinco años: desde que Sebastián Battaglia asumió el cargo en agosto de 2021, su lugar (sin contar interinatos) fue ocupado por Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y, en la actualidad, Fernando Gago. Después del despido de Ibarra, la dirigencia del 'Xeneize' salió rápidamente en búsqueda de su reemplazo ya que debía afrontar la Copa Libertadores 2023, certamen en el que alcanzó la final y cayó ante Fluminense por 2 a 1 en Brasil; en la danza de nombres, hubo uno que se perfiló como firme candidato aunque finalmente rechazó la propuesta de Juan Román Riquelme para hacerse cargo del equipo.

El elegido en aquella ocasión fue Gerardo Martino, con pasado en el Barcelona y la Selección Argentina, quien mantuvo negociaciones para ser el nuevo DT pero terminó desistiendo. El 'Tata' llegó tiempo después al Inter Miami de la MLS, equipo que contaba en su plantel con figuras como Lionel Messi (a quien ya había dirigido en la 'Albiceleste' y en el cuadro catalán) y el uruguayo Luis Suárez. Este martes, en una entrevista con ESPN, el rosarino (quien no tiene club y está a la espera de nuevas ofertas) habló sobre la posibilidad de dirigir en un futuro a Boca y lanzó una respuesta sorpresiva sobre esta cuestión.

A pesar de que Gago pudo sobrellevar el duro golpe de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores y seguirá al mando del conjunto de La Ribera, Martino se refirió a la posibilidad de ocupar el cargo en el futuro: "Cuando me fui de Inter dije que necesitaba estar en Rosario por lo menos unos cuantos meses, y así sucedió: desde diciembre estoy en Rosario. Así que cuando se tenga que dar algo, se dará", declaró.