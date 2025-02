Un campeón con Boca cargó a Gastón Edul por la eliminación de Bake Off en Telefe.

Una figura del fútbol argentino, que fue campeón con Boca Juniors, cargó a Gastón Edul por haber sido eliminado de Bake Off en Telefe. El periodista deportivo, que cubre la actualidad de la Selección Argentina en la televisión para el canal TyC Sports, sufrió las cargadas nada menos que del entrenador Julio César Falcioni a través de un divertido audio de WhatsApp.

Durante la entrevista con Doble Mérito en YouTube, el cronista de la "Albiceleste" contó entre risas que el "Emperador" se mofó de él por haber quedado afuera del reality show de la TV nacional. De hecho, el comunicador contó los detalles de lo sucedido gracias a la relación que forjó con el ídolo de Banfield por su última etapa como director técnico de Independiente.

Falcioni se burló de Gastón Edul por su eliminación de Bake Off: "Cocinás como el orto"

El periodista de TyC Sports recordó que el DT de 68 años le mandó un audio apenas conoció que había quedado al margen del reality show de Telefe, en su última edición del 2024. Es que el cronista no pudo ser el ganador del certamen de televisión que condujo Wanda Nara y el "Emperador" no se la dejó pasar... "Lo quiero mucho a Julio, me ayudó mucho en mi carrera. Antes que cualquiera me ayudó Falcioni, por eso lo quiero nombrar", comenzó el hermano de Esteban Edul.

Falcioni, campeón de la Liga y de la Copa Argentina como DT de Boca.

"Me estaba viendo en Bake Off y me mandó un audio... ´¡Sos un desastre! ¿Qué hacés cocinando?´. ¿Puedo pasar un poco el audio, se puede o no?", le preguntó el entrevistado a la producción de Doble Mérito. Cuando le dieron el permiso, efectivamente se escuchó la voz del técnico que fue campeón de la Liga y de la Copa Argentina con Boca: "Escuchame, ¿te echaron a la mierda, no? ¡Cocinás como el orto! ¿Qué es lo que hacés bien?". Y lo retó finalmente: "Estuviste ahí, bueno ahí... Llamar a los jugadores, ¡eso hacés bien! ¡Dejate de joder, no sabés ni hacer una torta!". Para terminar, Edul contó: "Jodiéndome me lo mandó, son las cosas lindas cuando generás confianza con esta gente. Un abrazo grande a Julio, que lo quiero mucho".

¿Quién ganó Bake Off en el 2024?

La campeona del torneo en su última campaña en Telefe fue Cande Molfese, actriz, cantante, bailarina, conductora e influencer argentina de 34 años.