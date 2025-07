Canapino es el líder del campeonato.

Tras la victoria de Brian Quevedo en Viedma, el Turismo Carretera 2000 volvió este fin de semana con la quinta fecha, que se corrió en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo. Allí, Luis José Di Palma se hizo con el triunfo en la carrera sabatina y apuntaba a repetir el logro este domingo, pero un inesperado inconveniente con su coche le dio la oportunidad a Agustín Canapino para arrebatarle la victoria.

La final en el circuito santiagueño comenzó con un rebase de “Josito” sobre Valentín Yankelevich para hacerse con el liderato, mientras que el “Titán de Arrecifes” sostenía el tercer puesto en medio de su batalla con Quevedo. Ahora bien, Yankelevich cometió un error que le hizo perder terreno, lo cual aprovechó Canapino para arrebatarle la posición y ponerse a la caza de Di Palma, aunque la acción se interrumpió por el despiste de Juan Manuel Lorio.

Con el regreso de la bandera verde, el piloto de Axion Energy Sport mantuvo su persecución sobre el de Aimar Motorsport, que seguía primero y se encaminaba a la victoria cuando una falla lo sacó de la carrera. Según reportaron en Carburando, el Citroën C4 Lounge sufrió una rotura de la dirección hidráulica, lo que dejó a Di Palma afuera de la carrera y a Canapino en el primer lugar, con Facundo Ardusso pisándole los talones.

No obstante, el Honda All New Civic fue incapaz de alcanzar al Renault Fluence GT, que terminó la carrera en la punta para el segundo triunfo de Canapino en lo que va de la temporada. Detrás del arrecifeño quedaron Ardusso y Bernardo Llaver. Tras la carrera, “Agus” mantuvo un breve diálogo con Campeones y reconoció que tuvo suerte de haber ganado, ya que la carrera estaba dada para Di Palma.

"Pude aguantar a Quevedo en la largada y después pasar a Yankelevich. Ahí lo ataqué a ‘Josito’, pero se defendió bien. Él tenía controlada la carrera, una lástima el abandono porque se merecía la victoria, tanto él como su equipo hacen un gran esfuerzo para venir a correr. Pero tuve esa dosis de suerte que a veces hay que tener. Teniendo en cuenta que tengo el auto más pesado de la categoría, fue un gran fin de semana”, afirmó Canapino.

Así quedó el podio del Turismo Carretera 2000 en Termas.

Posiciones del Turismo Carretera 2000