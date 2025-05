Valentín Yankelevich, joya del automovilismo argentino: "El cambio que hizo el TC es muy bueno"

Valentín Yankelevich, el piloto de automovilismo que habló con El Destape.

Valentín Yankelevich es una de las joyas del automovilismo argentino, tiene sólo 22 años, es hijo de Romina Yan y lo espera un gran futuro por delante en el deporte profesional. El joven piloto dialogó en exclusiva con El Destape acerca de todos los temas: la pasión por los autos desde muy pequeño, el día a día de un corredor, sus deseos a corto y mediano plazo, el furor por Franco Colapinto en la Fórmula 1 en la actualidad y hasta su alimentación.

Valentín forma parte del equipo Axion Energy Sport, donde es compañero de un crack de esta actividad como Agustín Canapino. El protagonista se sinceró, contó qué espera para su trayectoria y llenó de elogios a Colapinto y a Canapino. Incluso, reconoció que "descubrió" el automovilismo nacional de adulto, ya que cuando era pequeño prefería las categorías internacionales.

¿Cómo fue tu primer paso en el automovilismo?

-No es una historia tan lineal digamos con este deporte, sino más de ida y vuelta de mi parte. Lo que sí puedo decir es que la pasión uno la elige, me pasa eso, uno puede elegir la pasión por los autos, las carreras. Siempre fui muy competitivo, siempre competí en un montón de cosas, pero nada me llenaba como esa vez que competí en un karting.

-Como muchos arrancaste con el karting

-Tuve mis primeros encuentros con el karting cuando era chico y siempre supe que me encantaba, pero por distintos motivos no me pude meter de lleno en lo que sería este mundo. Después hubo momentos de desconexión personal, tuve la oportunidad de empezar a dedicarme a esto y no lo largué más, siempre supe que era mi pasión.

-Ese fue tu pasado ¿Y ahora el futuro?

-Ahora lo más importante es trabajar con el Axion Energy Sport en el Turismo Carretera 2000, estoy en uno de los mejores equipos de la Argentina en una categoría que recién está comenzando. Lo primordial es hacer kilómetros, experiencia, crecer. Obviamente, mis expectativas son que me encantaría correr internacionalmente, pero no lo veo a corto plazo, a uno o dos años. Obviamente el TC es una linda categoría, es muy buena comparada también con otras categorías del mundo, pero no me quiero quitar esa posibilidad de volar y probar hasta dónde puedo llegar en una categoría internacional. Pero primero me quiero enfocar acá, en alguna categoría nacional, que tenemos muy buenas.

-¿Cómo fue tu relación con el TC?

-Vi mucho internacional antes que nacional, me pasaba por un tema de que cuando era chico no había tanto Internet o redes sociales como hay hoy, ya pasaba por un tema de lo que te ponía tu familia en la tele un domingo... Yo no sabía la programación, no sabía lo que había en la tele, entonces al no tener una familia que te pusiera el TC en la tele, tiré más por las categorías internacionales. Ya más de grande, me di cuenta un poco del automovilismo nacional y me encantó. A Agustín (Canapino) para mí es un sueño tenerlo de compañero, podemos argumentar que es uno de los mejores pilotos de la Argentina o el mejor. Haber visto mil videos de él, mil carreras, y hoy poder preguntarle qué onda esto o lo otro, es un lujo que gracias a Axion me puedo dar.

-Recién dijiste que te gustaba lo internacional ¿Qué pensás de Colapinto?

-Me parece un chico que es un crack, tiene un talento descomunal, y eso ayuda un montón al país, a los pilotos. Tener a un piloto argentino en la categoría más grande del mundo, a la que todos soñaron con llegar, nos abre puertas a nosotros, a todos los que aspiramos a llegar a grandes cosas.

El automovilismo nacional es mucho más que una carrera, es una pasión y esa pasión, entre otras cosas, lleva a que cada uno de los pilotos tenga una marca favorita. Sin embargo, él es diferente. "Tengo un problema, que es que me gustan todos los autos... Desde el auto de calle más básico del mundo hasta el súper deportivo más caro de la historia. ¡Me encantan todos los autos! Es algo que no puedo controlar, a veces es un problema:.

-¿Estás de acuerdo con los cambios que se implementaron?

-Con respecto al TC, me parece que el cambio que se hizo está muy bueno. Los pude ver en la primera fecha del Turismo Carretera 2000 en Neuquén, que compartimos el fin de semana con ellos, y están muy bien logrados. En cuanto a las marcas, no soy fanático, no me pasa de ser fan de Chevrolet o de Ford. Pero me parece que el Camaro y el Mustang son los más lindos que hay hoy en el TC,

-¿Te gustaría correr afuera?

-Ojalá pueda estar corriendo afuera en dos o tres años, pero si es un poco más tarde tampoco me molesta. Soy muy autocrítico conmigo, no me gusta intentar algo si sé que no lo voy a poder conseguir. Me gustaría algo internacional cuando me sienta confiado de que voy a poder hacer un buen papel, para eso tengo que sumar experiencia acá en el país. Para eso tengo que empezar a tener contactos con marcas, a desarrollarme como piloto no sólo en la pista sino fuera, que es muy importante hoy, porque es un deporte muy caro y conseguir todo cuesta un montón. Me gustaría desde TCR hasta GT3, pero cuando esté confiado y tenga otros factores que también importantes.