Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

Las primeras actuaciones de Franco Colapinto en Williams habían sido notables, tanto que incluso llegó a sumar puntos en dos ocasiones y estuvo entre los candidatos a sumarse a Red Bull para este 2025. Lamentablemente, la seguidilla de accidentes desde Interlagos hasta la última fecha lo hicieron perder terreno, motivo por el que la firma austriaca escogió a otros dos pilotos para cubrir la salida de Sergio “Checo” Pérez.

El lugar del mexicano fue cubierto por Liam Lawson, por lo que la esperanza del piloto argentino descansaba en cubrir el puesto vacío en Racing Bulls y ser el nuevo compañero de Yuki Tsunoda, pero Red Bull optó por Isack Hadjar. El francés viene de ser subcampeón en la F2 y esperaba su debut en la máxima categoría para este año, pero temió por el posible fichaje de Colapinto hasta que vio estampada su firma en el papel.

Así lo reconoció en una entrevista con L'Equipe que brindó luego del anuncio oficial de su fichaje en la escudería italiana, aunque no mencionó directamente al pilarense. “Hubo momentos en los que tuve grandes dudas, sí. Sí, había dudas, pero eso ya se acabó. Fue complicado y no estuve 100% seguro hasta la mañana de la firma”, afirmó el francés, que temía que su negativa a mudarse en el pasado influya en la decisión del equipo.

“Quería darme tantas oportunidades como fuera posible para tener éxito en esta aventura. Antes, nunca lo había hecho. Como piloto de desarrollo de Red Bull no me mudé a Milton Keynes como los pilotos anteriores y no me mudé a Campos para mi último año en F2. Ahora he tomado la iniciativa de mudarme. No quiero tener nada de lo que culparme y quiero darme todas las oportunidades posibles”, agregó Hadjar, que corrió con el RB20 en dos prácticas libres del 20024 y también estuvo en los test de postemporada.

La posible influencia de Alpine en la frustrada llegada de Colapinto a Red Bull

Durante el GP de Qatar 2024, se vio a Flavio Briatore visitar el hospitality de Williams y reunirse con el equipo de Franco Colapinto, quien a mediados del mes pasado fue presentado como piloto de pruebas de Alpine. Mucho antes de que el anuncio se hiciera oficial, diversos medios especializados señalaron la posibilidad de un preacuerdo entre la escudería italiana y el equipo de Grove, lo que pudo haber influido en que Red Bull se baje de las negociaciones luego de aquella primera reunión con James Vowles y opte por usar a sus pilotos de reserva para esta temporada.