Franco Colapinto recibió un sorpresivo mensaje desde Williams que revolucionó la Fórmula 1: "Listo"

El sorpresivo mensaje desde Williams para Colapinto

Franco Colapinto continúa causando furor en la Fórmula 1 desde su arribo a Alpine y tal es así que en Williams, escudería que representó hasta su reciente salida, no se olvidan de él. Quien lo demostró fue justamente una autoridad del mencionado equipo que llenó de elogios al piloto argentino que espera por una nueva oportunidad en la temporada 2025. Con la chance latente de que reemplace a Jack Doohan, el bonaerense quiere seguir haciendo historia.

Alguien que lo conoce muy bien es James Vowles, jefe de Williams Racing, quien en esta oportunidad volvió a hablar maravillas del joven que no deja de ser noticia. En díalogo con RacingNews365, el directivo se refirió a lo que puede suceder con quien hoy es el titular de Alpine por al menos cinco carreras y el nacido en Pilar. A su vez, destacó al propio Colapinto y dejó en claro que tiene el potencial suficiente para volver a las pistas de la categoría madre del automovilismo tal como hizo en 2024.

"Si Jack (Doohan) no está en el nivel correcto, Franco estará ahí y listo para correr. Creo que está listo para subirse al auto directamente. Es una decisión de Alpine, pero él está encendido y preparado", sentenció Vowles con respecto al argentino de cara al 2025. Por otro lado, agregó: "Mira la grilla. Es la mejor oportunidad para él. Tenemos una gran formación por al menos dos años, así que no habría tenido lugar con nosotros". De esta manera, dejó en claro que el joven piloto no tendría lugar en Williams ante las presencias de Carlos Sainz y Alexander Albon, por lo que su reciente incorporación a Alpine es por demás positiva.

James Vowles, jefe de Williams, habló sobre Franco Colapinto

La fecha en la que Colapinto volvería a la F1

Es sabido que Jack Doohan se encuentra bajo la presión de obtener resultados de manera rápida ni bien comience el campeonato, puesto que su contrato inicial solo le asegura cinco carreras en este 2025. Por lo tanto, el australiano participará en Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita, pero podría quedar afuera de los planes de Alpine para la sexta fecha, en la que Franco Colapinto sería el principal candidato para reemplazarlo en el GP de Miami, programado para disputarse entre el 2 y el 4 de mayo.

La llegada de Franco Colapinto a Alpine ha despertado toda una serie de conjeturas con respecto a su posible regreso a la Fórmula 1, sobre todo porque se sabe que Jack Doohan solo tiene contrato por las primeras cinco carreras de la temporada. De esta manera, no ha faltado quienes remarcaron la presión que tendrá sobre sus hombros el piloto australiano, que tuvo su debut en el GP de Abu Dhabi y no dejó muy buenas sensaciones.

Justamente sobre este asunto se pronunció Johnny Herbert, el expiloto de F1 que fue compañero de Michael Schumacher en Benetton y fue comandado por Flavio Briatore, el actual asesor de Alpine. El problema es que el británico no solo es un expiloto que trabajaba como comentarista en Sky Sports, puesto que perdió en 2023, sino que también era uno de los comisarios de carrera de la Federación Internacional de Automovilismo.