La escudería que tuvo a Franco Colapinto entre sus pilotos y eligió a su equipo del fútbol argentino

Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

Franco Colapinto ha revolucionado la Fórmula 1 con su debut en 2024 con Williams, lo que ha llevado a que miles de argentinos retomen su interés por la competencia de automovilismo, que hacía más de veinte años no contaba con un argentino en sus filas. Si bien ahora el pilarense no tiene asiento para competir en esta temporada, el impacto que tiene en las redes sociales es sustancial, tanto que incluso la F1 sube contenido del piloto de reserva de Alpine y ha comenzado a hacer posteos en español.

Tanto es el impacto del piloto argentino en las redes que puede afectar positiva o negativamente a las escuderías de acuerdo con las decisiones tomadas en torno al joven de 21 años. Basta con recordar el aumento en la cantidad de seguidores en Alpine con su fichaje y la baja que tuvo Red Bull desde que lo descartó para ascender a Isack Hadjar a la máxima categoría como compañero de Yuki Tsunoda en Racing Bulls.

Por eso mismo, no sorprende que MP Motorsport haya recordado a “Fran” en sus más recientes posteos tras anunciarse que recibirán unos alfajores de The Baires Market. La tienda virtual se comunicó con el equipo neerlandés para pedirle los datos y enviarle unos alfajores, que llegarán por medio de PAX Assistance, lo que llevó a que la escudería busque más socios en Argentina y, como país futbolero, un club no podía faltar.

“¿Algún otro voluntario? Quizás @BocaJrsOficial o @RiverPlate”, escribieron en las redes sociales de MP Motorsport tras anunciar la conquista de las empresas The Baires Market y PAX Assistance. Si bien ninguno de los equipos respondió al llamado en X, sí lo hizo Argentinos Juniors, que en su cuenta publicó: “El Semillero del Mundo, siempre presente @OfficialMPteam”.

Como resultado, MP Motorsport se reconoció como hincha del “Bicho” al responder al posteo del cuadro de La Paternal. “Supongo que ahora somos fanáticos de Argentinos Juniors”, respondió el CM de la escudería neerlandesa, en la que Colapinto corrió el año pasado en la Fórmula 2 hasta su ascenso a la F1 en Monza y con la que registró una victoria en la carrera corta de Ímola en cuarta fecha de la temporada, además de otros dos triunfos en F3 en 2023.

Los guiños de MP Motorsport a Colapinto

El paso de Franco Colapinto por MP Motorsport no fue muy extenso, ya que apenas duró un año y medio hasta que se dio su salto a la máxima categoría de la mano de Williams. A pesar de eso, en Países Bajos guardan un buen recuerdo del argentino, tanto que publicaron contenido relacionado con él tras el anuncio de los alfajores que recibirán.

La divertida comparación que hicieron en MP Motorsport.

Así, subieron un meme basado en el baile de Colapinto con Bizarrap, en el que el piloto representaría al CM cayendo en la depresión, mientras que el músico vendría a ser The Baires Market con sus alfajores. También subieron una imagen de Franco y señalaron la similitud con el meme del perro tranquilo, que es conocido en las redes como “Chill de cojones” y se originó a partir de la ilustración del usuario @philbbankss.