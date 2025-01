Tras la partida de Colapinto, Williams contrató un nuevo piloto para acompañar a Carlos Sainz y Alex Albon

Williams busca mejorar el rendimiento para 2026.

Williams ha sido la escudería que le dio a Franco Colapinto la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en la temporada pasada, algo que colocó al pilarense ante la atenta mirada de los demás equipos. Si bien Sauber y Red Bull descartaron su fichaje, el joven de 21 años fue contratado por Alpine, que lo convirtió en su nuevo piloto de reserva, mismo rol que iba a tener en caso de quedarse en la sede de Grove.

La diferencia está en que el piloto argentino tendría más chances de volver a la F1 en el corto plazo con la escudería francesa, por lo que Williams perdió a su piloto de reserva y tuvo que salir a buscar un reemplazante. Este rol finalmente será asumido por Oliver Turvey, el británico de 37 años que fue presentado este jueves como piloto de desarrollo en el equipo de Grove, lo que quiere decir que se encargará de conducir en el simulador para obtener información que ayude al desarrollo del monoplaza.

Turvey cuenta con una extensa carrera en el automovilismo, donde compitió en la GP2 Series, actualmente la Fórmula 2, y estuvo ocho temporadas en la Fórmula E hasta 2022. Además, ha sido piloto de pruebas de McLaren desde 2009 hasta el año pasado, por lo que siempre ha estado rodeado del ambiente de la F1 y es una incorporación valiosa para Williams a pesar de que no lo tendrá en pista.

De esta manera, el inglés se encargará de reunir información que usarán los ingenieros para mejorar el rendimiento de los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon y a desarrollar el nuevo simulador, que estará disponible a fin de año. Eso sí, la escudería británica no tendrá, al menos por el momento, otra joven promesa como lo fue Colapinto, por lo que es posible que use a los jóvenes de Mercedes para las prácticas libres de la temporada.

El desafío de Sainz en Williams

A pesar de haber estado octava tras el debut de Franco Colapinto, Williams terminó el 2024 en el noveno lugar con 17 puntos, solo por delante de Sauber, que cerró el año con los cuatro únicos puntos que sumó Guanyu Zhou en Qatar. Con la llegada de Carlos Sainz, el equipo espera repuntar y comenzar a obtener resultados de cara al cambio de reglamento técnico que será vigente a partir del próximo año.

No obstante, esa expectativa puede convertirse en un desafío para el piloto español, puesto que Williams no cuenta con los mismos recursos que Ferrari y tendrá que conformarse con competir en el fondo de la tabla. Claro que el eje del equipo está puesto en 2026, pero no hay garantías de que los de Grove puedan sacarle provecho a la nueva normativa ni que sean capaces de aspirar al campeonato.