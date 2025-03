Le mide 47 centímetros: sorpresa en el mundo animal por el récord Guinness que ganó un gato

El inesperado récord Guinness que ganó un gato de 2 años.

Los récord Guinness es una publicación anual que recopila los logros humanos y naturales más destacados del mundo. En los últimos días, se dio a conocer el reciente premio que ganó un gato de tan solo 2 años de vida por el tamaño de una parte de su cuerpo que mide 47 centímetros y dejó una huella en el mundo animal.

El pasado miércoles 26 de marzo, un gato de 2 años se consagró como poseedor de un atributo que le hizo ganar el récord Guinness. El felino, residente en el distrito de Minnesota, Estados Unidos, sembró una marca registrada en el mundo animal tras obtener este reconocimiento mundial.

El récord Guinness que ganó un gato

El gato, llamado Pugsley de raza Maine Coon, se llevó el récord Guinness a la cola más larga del mundo con 47 centímetros. "La primera vez que lo llevé al veterinario, entró y dijo 'esa cola es muy larga'", expresó su dueña. Seis meses después, fue medida oficialmente y el dato causó asombro: era más que la del entonces campeón del mundo.

"Se lo conté a mis hijos, y por supuesto, su primera reacción fue preguntar si existía un récord Guinness para eso", dijo. El gatito, según contó, es de una personalidad muy tranquila y "muy creativo cuando se trata de nuevas formas de ser travieso". Además, reveló que golpea la cara con su cola cuando se trata de buscar comida, lo que demuestra la tamaña longitud de esta parte de su cuerpo.

¿Cuál es el gesto que permite saber si un gato es feliz o no en el hogar?

El comportamiento de los animales en el día a día permite descubrir cómo desarrollan su vida desde que se encuentran en compañía de las personas. En los gatos esto queda expresado por medio de un gesto bastante particular y que es muy fácil de observar. Uno que puede provocar sonrisas.

Después de adoptar una mascota, ya sea que estuvo en un refugio o en la calle, hay una serie de cuidados que se deben aplicar para que comience a desarrollar un lazo de confianza. No solo alcanza con darle un plato de comida, sino que son varios los tratos que necesita para que comprenda que no se encuentra en peligro.

Cómo saber si un gato está feliz en el hogar

"Así se ve una gatita que ya fue feral, pero que sabe que ahora no le van a hacer daño si se pone con la pancita para arriba a tomar el sol", expresó HistGatunas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La posición de la felina es bastante particular, debido a que se encuentra boca arriba exponiendo su pecho mientras está descansando bajo los rayos solares. Descansar descubriendo sus partes más sensibles es una señal de que se siente segura en este espacio.

"Dormir con el abdomen hacia arriba, con los órganos vitales expuestos, indica que el gato se siente seguro y confiado", expresan desde Antrozoología. Además, señalan que no hay que temer cuando veamos al felino acostado de una manera que nos parezca incómoda, debido a que disponen de una flexibilidad tal que les permite adaptarse a varios entornos.