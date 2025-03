Chau cafés de gatos: el particular motivo por el que piden el cierre de todas las sucursales.

Los cafés de gatos son una moda que empezó a popularizarse en todo el mundo, ya que le dan un espacio a los gatos callejeros para interactuar con personas y tener la posibilidad de ser adoptados. Sin embargo, aunque esta pueda parecer una propuesta inofensiva, ahora se lanzó una petición para cerrar todos los sucursales.

Uno de los países donde más cafés de gatos hay abiertos es Reino Unido, pero ahora muchos activistas de defensa animal elevaron una petición para cerrar estos cafés de forma progresiva. Apoyados en opiniones de veterinarios y algunos casos puntuales de animales que habitan en este tipo de lugares, los activistas empezaron su campaña para lograr que se cierren estas sucursales.

Según los activistas, los gatos son animales territoriales y rutinarios, por lo que el entorno de un café, donde están expuestos a un flujo constante de personas, ruidos y estímulos, puede generarles altos niveles de estrés. Además, la convivencia con otros gatos en un espacio reducido puede derivar en conflictos y afectar su calidad de vida.

Los defensores de los derechos de los animales también advierten que, en estos establecimientos, el control de enfermedades y la higiene pueden ser más difíciles de manejar. El contacto con múltiples personas aumenta el riesgo de contagio de afecciones comunes en felinos, mientras que la falta de refugios adecuados dentro del local puede hacer que los gatos no tengan espacios donde retirarse cuando necesiten tranquilidad.

Mientras que algunos defienden la idea de regular los cafés de gatos para garantizar mejores condiciones, otros sostienen que la única solución viable es su eliminación total. Los dueños de estos establecimientos argumentan que los gatos en sus cafés son bien cuidados, reciben atención veterinaria regular y tienen áreas de descanso exclusivas. Por ahora, la discusión sigue abierta, y el Reino Unido podría convertirse en uno de los primeros países en tomar medidas estrictas sobre estos espacios.

Chau cafés de gatos: el particular motivo por el que piden el cierre de todas las sucursales.

¿Cuál es el gesto que permite saber si un gato es feliz o no en el hogar?

El comportamiento de los animales en el día a día permite descubrir cómo desarrollan su vida desde que se encuentran en compañía de las personas. En los gatos, esto queda expresado por medio de un gesto bastante particular y que es muy fácil de observar. Uno que puede provocar sonrisas.

Después de adoptar una mascota, ya sea que estuvo en un refugio o en la calle, hay una serie de cuidados que se deben aplicar para que comience a desarrollar un lazo de confianza. No solo alcanza con darle un plato de comida, sino que son varios los tratos que necesita para que comprenda que no se encuentra en peligro.

"Así se ve una gatita que ya fue feral, pero que sabe que ahora no le van a hacer daño si se pone con la pancita para arriba a tomar el sol", expresó HistGatunas, como figura su usuario de X (ex Twitter). La posición de la felina es bastante particular, debido a que se encuentra boca arriba exponiendo su pecho mientras está descansando bajo los rayos solares. Descansar descubriendo sus partes más sensibles es una señal de que se siente segura en este espacio.

"Dormir con el abdomen hacia arriba, con los órganos vitales expuestos, indica que el gato se siente seguro y confiado", expresan desde Antrozoología. Además, señalan que no hay que temer cuando veamos al felino acostado de una manera que nos parezca incómoda, debido a que disponen de una flexibilidad tal que les permite adaptarse a varios entornos.