Verstappen está a 69 puntos de Piastri.

La semana anterior al GP de Azerbaiyán, Max Verstappen sorprendió al presentarse en Nürburgring para realizar la prueba y obtener su licencia de Nürburgring2 a bordo de un Porsche Cayman GT4 con restricciones. El resultado no fue solamente que pasó el examen con éxito absoluto, sino que luego viajó al Circuito callejero de Bakú y obtuvo su cuarta victoria en la temporada, poniéndose nuevamente en la lucha por el título de la Fórmula 1, aunque todavía algo lejano a la cima de la tabla.

Sin acción en la máxima categoría en este fin de semana, puesto que el Gran Premio de Singapur se disputará en los primeros días de octubre, el piloto neerlandés no quiso perder ritmo y tiene programada una cita en Nordschleife para su debut en GT3. De acuerdo con Motorsport, Verstappen se subirá al Ferrari 296 GT3 –el mismo que manejó en los test de mayo bajo el nombre de Franz Hermann– este sábado para su primera presentación en la Serie de Resistencia de Nürburgring.

Este miércoles, la competencia publicó la lista preliminar de inscriptos para el evento, en el que el tetracampeón del mundo formará un binomio con el británico Chris Lulham en representación del equipo Emil Frey. Como principales rivales, la dupla tendrá a dos Ford Mustang GT3 del HRT y a los dos Porsche de Falken Motorsports, con quienes el objetivo se debatirse la victoria de esta penúltima fecha.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que esta no sea la última presentación de Verstappen en el certamen de resistencia alemán, ya que la próxima fecha del certamen también coincide con un hueco en el calendario de la F1. Esta se realizará el 11 de octubre con una carrera de una duración de cuatro horas, justo en el vacío que queda entre el GP de Singapur y el GP de los Estados Unidos, programado para el fin de semana del 17 al 19 de octubre.

El desafío del Singapur para Verstappen

A falta de siete fechas para el cierre de la temporada, Max Verstappen se encuentra en el tercer lugar de la tabla a 69 puntos de Oscar Piastri, el líder del campeonato, que viene de quedar en cero en Bakú por su accidente en la primera vuelta. Si bien el neerlandés recortó una distancia considerable de 25 unidades, la clave de la lucha por el campeonato se dará con el Gran Premio de Singapur, donde necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas.

Verstappen es el piloto que más sumó en la segunda parte del campeonato.

El problema es que el Circuito callejero de Marina Bay fue un verdadero dolor de cabeza para Red Bull desde hace años, además de que Verstappen no logró ganar nunca en este trazado. A eso se suma que el calor extremo de Singapur favorecerá a McLaren, cuya refrigeración se destacó a lo largo de la temporada y le servirá para una mejor administración de los neumáticos, mientras que el RB21 posiblemente sufra más la degradación.