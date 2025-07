Colapinto no ha logrado sumar puntos esta temporada.

Pasaron cinco fechas desde el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1, un número que funcionaba como el límite hace unos meses cuando se anunció que iba a ocupar el lugar de Jack Doohan en Alpine. El australiano había corrido seis carreras sin tener resultados y siendo protagonista de algunos accidentes que le costaron millones al equipo, por lo que el pilarense aparecía como una esperanza para los franceses.

Sin embargo, el piloto argentino no ha sido capaz de llegar a la zona de puntos en las cinco presentaciones que suma en la temporada, a lo que se suma ahora es el único que se encuentra en cero en la tabla. Debido a esto, han surgido muchos rumores que indican que Alpine ya planea reemplazarlo, posiblemente hacia la segunda mitad del campeonato, algo para lo que ha sonado el nombre de Valtteri Bottas y también se encuentra al acecho Paul Aron.

De hecho, este tema llegó a oídos de “Fran”, que en la conferencia de prensa del GP de Austria fue consultado por la presión que tiene de llegar a los puntos antes de que la escudería francesa se determine por cambiarlo. Ante dicha pregunta, el pilarense se mostró calmado y, sin entrar en polémicas, respondió: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que Flavio me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”.

En este sentido, vale la pena mencionar que el director de Alpine ha salido en defensa de Colapinto en la previa a la visita al Red Bull Ring, cuando apuntó contra los medios de comunicación y contra los usuarios de las redes sociales por generar un mal clima para Franco. “No creo que haya ningún rumor. El equipo está bien con Franco y punto. Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”, había lanzado el italiano.

Por si fuera poco, Briatore continuó y responsabilizó a los argentinos de la situación que atraviesa su piloto. “El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos. Si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo”, agregó el jefe de Colapinto.

Colapinto se reencuentra con Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña tiene un sabor especial para Franco Colapinto, que se subió por primera vez a un F1 en la última visita a Silverstone para la FP1 con Williams el año pasado. De ahí que el argentino esté emocionado con la próxima fecha del campeonato, además de que es el segundo hogar de Alpine, que tiene su sede en Inglaterra a pesar de tener nacionalidad francesa. “Es una carrera local para el equipo, con la fábrica justo al lado, en Enstone, así que es un placer poder pasar tiempo allí con el equipo entre las carreras de doble jornada”, afirmó “Fran”.