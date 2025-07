El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo por la crisis de Alpine

El futuro de Franco Colapinto en Alpine todavía no está del todo claro.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo como consecuencia de la inesperada crisis de Alpine. Es que, a comienzos del 2025, nadie preveía la actualidad de la escudería francesa en todo sentido. No solamente su rotundo fracaso en la Copa de Constructores, donde se coloca como el peor equipo, sino también por los problemas internos que existen en el día a día. De hecho, ya renunciaron el SEO del Grupo Renault, Luca de Meo, y el jefe de mecánicos Francis J.S.

En esta coyuntura, la tranquilidad para el piloto argentino de 22 años es que todo indica que ocupará la segunda butaca de la escuadra rosa hasta el final de la corriente campaña. Es decir, a excepción de una catástrofe deportiva, será el compañero del galo Pierre Gasly en las 13 carreras que faltan hasta el cierre del calendario.

Con el australiano Jack Doohan muy relegado, el estonio Paul Aron se marchó transitoriamente a Sauber y apenas queda el indio Kush Maini como tester por estas horas. Si bien el contrato inicial indicaba que el ex Williams ocuparía el asiento por cinco competencias, lo concreto es que es muy probable que siga y ello es un alivio para el pilarense.

Colapinto se muestra tranquilo pese al mal momento de Alpine en la Fórmula 1

Al margen de las mencionadas noticias positivas, también existen las negativas. Es que Flavio Briatore, el asesor ejecutivo, no tiene garantizada su continuidad de cara al 2026, calendario en el que habrá una reestructuración general importante en "La Máxima". En el diálogo con el portal especializado Motorsport, "Colapa" les llevó tranquilidad a sus seguidores y halagó al italiano: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que Flavio me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”. Al mismo tiempo, reconoció: “Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante”.

Según el propio análisis del ex Williams, el rendimiento del Alpine es deficitario por donde se lo mire: “Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento". Si bien tanto el bonaerense como Gasly pueden completar alguna vuelta rápida cen los entrenamientos o en las clasificaciones, a la hora de correr los domingos el ritmo del monoplaza decae estrepitosamente. Al respecto, Franco manifestó que el vehículo galo "no es muy consistente". "Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas”, puntualizó. Por último, remarcó tras el 15° puesto en el Gran Premio de Austria que "fue un fin de semana difícil, hubo pasos hacia adelante pero algo no terminó de encajar...".

El futuro de Colapinto en la F1

Para empezar, el factor determinante serán sus resultados finales en las carreras con Alpine. Más allá de que el coche no está a la altura ni mucho menos, será tarea del joven pilarense rebuscársela para acumular puntos. Si no suma ni una unidad hasta el final del 2025, su contunidad entrará en un terreno pantanoso.

Es que ya hubo sondeos por el mexicano Sergio "Checo" Pérez y por el finlandés Valtteri Bottas, aunque desde el interior de la escudería rosa lo nieguen puertas afuera. Con el horizonte de Alpine muy difuso todavía, tampoco se descarta la posibilidad de que Colapinto vuelva a Williams a corto o mediano plazo. El staff del elenco inglés y los representantes de "Fran" se conocen y hay confianza plena entre ambas partes, por lo que el joven argentino siempre será bienvenido en el equipo que lo formó a través de su academia.

Lo peor que podría pasarle al deportista albiceleste es quedar como reserva nuevamente en otra escuadra, algo que por estas horas parece poco probable. Si el Alpine no funciona y "Colapa" tampoco encuentra soluciones, la opción de abandonar el equipo de Enstone no hay que descartarla. No obstante, cabe resaltar que Colapinto ya pertenece al mundo de la Fórmula 1 y ello no se modificará a corto plazo, a excepción de que ocurra algo extraordinario.