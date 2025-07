Pese a que el peronismo, de la mano de Juan Monteverde, se llevó un gran triunfo en Rosario y ganó cinco bancas en el Concejo municipal, y la lista del gobernador Maximiliano Pullaro se consolidó en la ciudad de Santa Fe, el proceso electoral provincial del domingo pasado se vio empañado por un un récord negativo: solo el 52% del padrón habilitado fue a votar, la menor participación de votantes desde el regreso de la democracia.

Según datos de la Secretaría Electoral provincial, este fenómeno se profundizó más en grandes ciudades como Rosario y la capital santafesina, con el 48,33% y 46,47% de participación, respectivamente. Este preocupante registro, confirmado por el secretario electoral Pablo Ayala, encendió las alarmas en el ámbito político de la provincia, aunque mantiene la tendencia de este año a nivel nacional.

En Santa Fe, había quedado en evidencia el pasado 13 de abril, cuando solo el 55,62% del padrón decidió acudir a las urnas en las primarias locales que coincidieron con los comicios generales para convencionales reformadores, y volvió a repetirse este domingo 29 de junio. Aunque la votación se desarrolló con normalidad, la menor concurrencia en comparación con elecciones previas, especialmente en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, generó incertidumbre de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El intenso frío, que llevó el termómetro a 2 grados bajo cero durante la mañana, y la creciente apatía social, producto de la falta de respuestas a las demandas más urgentes, determinaron que una mayoría consolidada optara por manifestar su descontento directamente no yendo a emitir su voto. La Secretaría Electoral de la provincia había informado, en el corte de las 16:20 (a menos de dos horas del cierre de la votación), que había sufragado apenas el 46% del padrón en la provincia. Tras el cierre de los comicios, el titular del organismo, Pablo Ayala, estimó que la participación a nivel provincial, en promedio, fue del 52%.

La sostenida caída de la participación electoral en Santa Fe se empezó a profundizar a partir de 2015 y, desde entonces, se volvió una tendencia. En este 2025, se rompió un récord: el porcentaje registrado este domingo fue el más bajo de participación desde la recuperación de la democracia en 1983. “Veíamos viendo una baja participación durante la mañana, a pesar de que se conformaron en tiempo y forma las mesas. Es una realidad que no escapa de los mismos porcentajes de jurisdicciones que han tenido elecciones. Hubiésemos querido que la participación fuera mayor, y se manifestó como en 2001 con el voto en blanco en este caso con la inasistencia”, aseguró Ayala.

La directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, Lourdes Lodi, aseguró que "hay una expresión de crítica y de decepción ciudadana" y detalló que “es la primera vez que en una elección general hay menos participación que en la primaria” “Lo que encontramos era la elección que esperábamos, una elección inédita, ya que era la primera vez que en Santa Fe íbamos a votar solamente la categoría de concejales con boleta única. Estábamos acostumbrados desde el 2011 que se implementa la boleta única por primera vez, que las elecciones de medio término siempre habían ido de la mano con las elecciones de diputados y de senadores nacionales”, explicó Lodi en diálogo con La Barra de Casal.

Elecciones en Santa Fe: aseguran que en Rosario "hubo menos de 40% de votos positivos"

El sistema que se utilizó fue el de la Boleta Única de Papel (BUP), que requiere hacer una sola marca por categoría, eligiendo al candidato de preferencia en cada tramo. En ese sentido, Lodi aclaró que los rosarinos están interiorizados con este sistema, por lo que no realizan preguntas sobre su funcionamiento, lo que genera una mayor velocidad en los comicios. No obstante, remarcó que en muchos lugares había tres cabina de votación, pero nunca se llegaron a utilizar en simultáneo debido a que casi la mitad del electorado no se presentó en los establecimientos educativos.

Se estima que el porcentaje de votos en blanco e impugnados en Rosario alcanzó el 6%. En ese marco, la directora del Observatorio remarcó que en Rosario "hubo menos de 40% de votos positivos en las elecciones". De esta manera, indicó que "el voto anulado es un voto castigo", debido a que los ciudadanos manifestaron "expresiones ajenas al proceso electoral", como por ejemplo "tachones a las fotos de los candidatos". Lo detallado por la directora del Observatorio marca que los nuevos intendentes y la conformación de los Concejos municipales fue definida por menos de la mitad de los santafesinos.

Pero este signo de época no se limita al territorio santafesino, sino que el fenómeno se repite en todo el país: en las seis elecciones provinciales que se realizaron en forma desdoblada en lo que va del año, votó –en promedio– apenas el 57,8% del padrón. El nivel más bajo fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (53%) y el más alto se dio este mismo domingo en Formosa, con una participación del 65,8%. El Frente de la Victoria-PJ encabezado por el gobernador Gildo Insfrán arrasó con más del 67% de los votos,