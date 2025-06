Colapinto, a pleno en el GP de Austria 2025 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto largó 14° con el Alpine en el Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1 y pudo avanzar de arranque gracias al toque de Kimi Antonelli a Max Verstappen. Sin embargo, con el correr de las vueltas, ocurrió lo mismo de siempre: el rendimiento del auto de la escudería francesa decayó y al pilarense de 22 años lo fueron superando hasta que entró en los boxes.

De hecho, la primera parada demoró 3.9 segundos, cuando normalmente debe tardar 3 segundos o menos, y ello complicó nuevamente las posibilidades del ex Williams en la competencia. Ese segundo que le hizo perder el equipo a "Fran", que no es la primera vez que ocurre, hartó a los hinchas albicelestes en las redes sociales. Fundamentalmente en X (ex Twitter), la mayoría de los seguidores de "Colapa" estalló y disparó munición gruesa contra la escuadra europea.

Alpine demoró demasiado con Colapinto en los boxes y los argentinos se cansaron: "Frustrante"

La nueva demora excesiva de Alpine en los boxes con el auto de Colapinto enervó a los hinchas argentinos.

Así se largó el GP de Austria de la F1

Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Max Verstappen (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Kimi Andrea Antonelli (Mercedes). Pierre Gasly (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Isack Hadjar (Racing Bulls). Franco Colapinto (Alpine). Oliver Bearman (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Esteban Ocon (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Nico Hulkenberg (Sauber).

* Carlos Sainz Jr. no pudo largar por problemas en los frenos de su Williams.

Cómo ver el GP de Austria en vivo con Colapinto: hora, TV en vivo y streaming

La siguente final de Franco en la máxima categoría del automovilismo mundial es en el Gran Premio de Austria, el domingo 29 de junio desde las 10 horas de Argentina. La undécima competencia del calendario se llevará a cabo en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg. La final se podrá seguir en la televisión por el canal Fox Sports (cable). También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata con el previo registro a través de la página web por $10.549 por mes.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras en la Fórmula 1?

Fue 12° en Italia con Williams - 2024. Fue 8° en Azerbaiyán con Williams - 2024. Fue 11° en Singapur con Williams - 2024. Fue 10° en Estados Unidos (Miami) con Williams - 2024. Fue 12° en México con Williams - 2024. Abandonó en Brasil con Williams - 2024. Fue 14° en Estados Unidos (Las Vegas) con Williams - 2024. Abandonó en Qatar con Williams - 2024. Abandonó en Abu Dhabi con Williams - 2024. Fue 16° en Italia con Alpine - 2025. Fue 13° en Mónaco con Alpine - 2025. Fue 15° en España con Alpine - 2025. Fue 13° en Canadá con Alpine - 2025.

Colapinto habló antes del GP de Austria

Desde el paddock, el joven bonaerense pronosticó que "hay opciones, hay oportunidades" porque "Austria es un circuito que siempre presenta posibilidades de avanzar". Sin embargo, al mismo tiempo reconoció sobre su debilitado monoplaza rosa: "Ya estamos limitados por el ritmo, por la la falta de potencia, hay que estar defendiéndose. Nosotros estamos siempre así, parando muy temprano. Es la estrategia que vamos a tener que hacer".