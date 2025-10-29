Alpine está último en el campeonato de constructores.

El domingo pasado, Alpine volvió a firmar un lamentable fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el A525 no tuvo ritmo y ni siquiera con cuatro abandonos se vio chances de alcanzar la zona de puntos. De hecho, la clasificación fue lapidaria para el equipo galo, con Franco Colapinto saliendo del último lugar y Pierre Gasly en la novena fila, lo que complicó las cosas desde el principio en el GP de México de la Fórmula 1.

Tal es así que la dupla de la escudería francesa fue la última en cruzar la línea de meta, con el piloto argentino en el decimosexto lugar detrás de su compañero. Para Alpine, este fue un duro golpe, puesto que el trazado mexicano siempre le había dado alguna pequeña alegría desde la reconversión del equipo en 2021, cuando abandonó la denominación de Renault para adquirir el actual nombre que figura en la sede de Enstone.

Y es que Alpine había logrado sumar aunque sea un punto en el GP de México desde su aparición en la F1, aunque la racha positiva del equipo galo tenía más de cuatro años, puesto que no quedaba en cero desde la edición del 2018, cuando todavía se llamaba Renault. En aquella ocasión, Nico Hülkenberg había terminado en el sexto lugar, mientras que al año siguiente la escudería logró sumar con sus dos pilotos, algo que no volvió a repetirse hasta el momento.

Con la salvedad de que el GP de México no se disputó en 2020 por la pandemia del Covid-19, Alpine llevaba seis temporadas al hilo rescatando puntos en la capital mexicana, una racha que se cortó el domingo con el resultado de Colapinto y Gasly. Ahora tocará defender la racha en el Gran Premio de Brasil (7-9 de noviembre), donde el equipo tiene un serie de buenos resultados sumando con sus dos coches en las últimas cuatro ediciones.

Los resultados de Alpine en el GP de Brasil

Este fin de semana, la Fórmula 1 no tendrá acción, pero volverá en el siguiente con el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, donde Alpine guarda una admirable racha. En las últimas cuatro ediciones posteriores a la pandemia, el equipo galo sumó con sus dos monoplazas, sin mencionar el histórico doble podio de la temporada pasada que le permitió dar un salto en la tabla de constructores. A continuación, los resultados más recientes de Alpine en Interlagos:

Colapinto y Gasly analizaron los datos del GP de México.