El dilema de la caja de cambios: los antecedentes de Alpine que eximen de responsabilidad a Colapinto

Colapinto fue señalado por la prensa británica.

Tras haberse accidentado en la Q1 de la clasificación, Franco Colapinto quedó en el fondo de la grilla de partida del Gran Premio de Gran Bretaña 2025, aunque iba a partir del pitlane debido a los cambios en la unidad de potencia. No obstante, el pilarense no pudo largar después de cambiar los neumáticos en boxes para ponerse las gomas intermedias de lluvia, ya que el vehículo simplemente no reconocía el cambio de marcha.

De esta manera, el piloto argentino se quedó sin carrera el domingo y un medio especializado en la Fórmula 1 lanzó una noticia que señalaba a Franco por haber quemado el embrague del A525. “Escuché rumores en el paddock de que Colapinto quemó el embrague. Y que lo hizo por segunda vez esta temporada”, escribió un periodista para RacingNews365, en referencia a lo sucedido en el GP de España, cuando el joven de 22 años tuvo un problema similar en la Q2.

Sin embargo, Alpine negó la acusación al informar que el problema venía de la transmisión y no del embrague, al mismo tiempo que un estudio de los últimos años de la escudería francesa demuestran que se trata de un dilema recurrente. Además del antecedente más cercano en Barcelona, que también tiene a Franco como protagonista, el equipo de Enstone lleva temporadas con fallas en la caja de cambios y en la transmisión.

Tan solo hace falta recordar el abandono de Pierre Gasly en el GP de Arabia Saudita 2024 por la segunda fecha del campeonato, cuando retiraron el A524 por problemas en la caja de cambios apenas una vuelta después de iniciada la carrera. De hecho, ese mismo inconveniente surgió meses después en el GP de Gran Bretaña, aunque incluso hay registros más lejanos en el tiempo, como le sucedió a Esteban Ocon en el GP de Singapur 2023.

Por lo tanto, se trata de un problema recurrente en los últimos años de Alpine en la Fórmula 1, herencia de la errática gestión que se hizo en el pasado y que motivó el regreso de Flavio Briatore al equipo. Del mismo modo, el pobre rendimiento del motor de Renault viene de años atrás, razón principal por la que la escudería francesa será cliente de Mercedes a partir del próximo año en cuanto a los motores y la caja de cambios.

Alpine es el último equipo de la tabla.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará un descanso de unas semanas hasta la decimotercera fecha de la temporada, que será la séptima del año para Franco Colapinto. De esta manera, la cita en el Circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, se realizará del 25 al 27 de julio, con la carrera programada para las 10:00 horas de Argentina.