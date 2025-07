Gasly suma 19 puntos en la temporada 2025 de la F1.

La cita en el GP de Gran Bretaña ha sido una de las más duras para Franco Colapinto, que llegaba con mucha ilusión de sumar sus primeros puntos con Alpine en medio de los rumores sobre su salida de la Fórmula 1. Las conversaciones entre Flavio Briatore y Toto Wolff por la posibilidad de fichar a Valtteri Bottas, actual piloto de reserva en Mercedes, han puesto en alerta al pilarense, que necesita demostrar su valía cuanto antes.

De ahí el desgarrador lamento del piloto argentino cuando le notificaron que no iba a poder largar este domingo en Silverstone después de la vuelta previa, lo que lo dejó nuevamente sin puntos. La radio de Colapinto con su ingeniero recorrió el mundo y generó tristeza entre los aficionados, pero no pareció importarle demasiado al director de Alpine, que no le dedicó ni una sola palabra en las redes a quien parecía ser su promesa.

Quien sí tuvo una dedicatoria en las redes fue Pierre Gasly, que terminó sexto en el Circuito de Silverstone y le dio puntos valiosos al equipo galo, por lo que Briatore no dudó en dedicarle un posteo. “Gran conducción, Pierre. Más puntos para el equipo mientras seguimos peleando. Continuemos con este impulso positivo”, escribió acompañado con video en el que camina junto al francés por el paddock.

Sin mención a Colapinto, el posteo del director de Alpine no fue bien recibido en las redes sociales, donde fue tildado de frío e injusto por no mostrar apoyo hacia el pilarense luego de que no pueda participar de la carrera por una falla del coche. Ahora bien, fuera de estos espacios digitales, el italiano dio una escueta opinión sobre lo acontecido con “Fran”, aunque fue lo más breve posible al respecto.

“Es una lástima lo que pasó con la carrera de Franco, que terminó antes de empezar por un problema en la transmisión”, indicó Briatore antes de hablar del rendimiento de Gasly. “Es un buen resultado para el equipo y una gran carrera de Pierre en condiciones difíciles. Es lindo sumar puntos en la carrera de casa del equipo”, agregó en relación con que la fábrica de Alpine está en Enstone a pesar de que la escudería es de nacionalidad francesa.

Colapinto suma seis carreras sin puntos.

La bronca de Franco tras la carrera

Una vez que procesó un poco lo sucedido con aquella largada frustrada en Silverstone, Franco Colapinto se presentó en la zona mixta para dialogar con los medios y no ocultó la bronca por no haber podido competir. “Me da mucha bronca. Había muchas oportunidades. Me hubiese encantado estar en la carrera e intentar algo. No sé qué pasó, la verdad. No pudimos ni salir del box. Es una pena que nos estén pasando estas cosas”, afirmó el argentino.