A pesar de los cambios: el problema que no resolvió Alpine y le impidió correr a Franco Colapinto en Silverstone

Colapinto sumó su sexta fecha en la F1.

Desde su regreso a la Fórmula 1 en Ímola, no hay dudas de que este ha sido el peor fin de semana de Franco Colapinto, que ni siquiera pudo correr este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Este sábado, el pilarense había quedado último en la clasificación tras un leve accidente en la Q1, por lo que Alpine aprovechó la ocasión para hacer algunos cambios en el monoplaza para no penalizar en otra carrera.

Por tal motivo, el piloto argentino iba a salir del pit lane en el Circuito de Silverstone, ya que se trataba de cambios en los componentes de la unidad de potencia y de batería, con lo que se suponía que el A525 debía rendir medianamente bien. Sin embargo, tras la vuelta de preparación, Franco volvió a boxes con la triste noticia de que no iba a poder correr debido a una nueva falla en la caja de cambios.

“Algo está roto, dios, es lo mismo de Barcelona”, dijo el joven de 22 años cuando se comunicó con su ingeniero por radio, con la voz claramente rota y un nudo en la garganta por una nueva decepción en el equipo galo. Ahora bien, resulta llamativo que el coche haya presentado problemas justo después de las modificaciones, pero la FIA informó que, entre todos los cambios informados, no figura la caja de cambios, que ya había presentado inconvenientes en la fecha pasada.

De esta manera, lo sucedido en Silverstone es innegablemente un problema generado dentro de Alpine, que no le puso una nueva caja de cambios al A525 de Franco. Sobre el hecho de no haber podido correr en terreno inglés, Colapinto declaró: “No podía salir del box, los mecánicos todavía están estudiando para intentar comprender qué fue lo que pasó. Hay que trabajar para que no vuelva a suceder y enfocarse en lo que viene”.

Cabe mencionar que Pierre Gasly finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos más para el equipo, lo que hace creer que el argentino podría haber tenido chances de sumar también. Al respecto, Colapinto agregó: “Una pena que nos estén pasando estas cosas, después de un buen fin de semana que había encontrado un buen ritmo en general, es una lástima, era una buena carrera para correr, viendo todo lo que pasó con la lluvia y los cambios de gomas, más lo climático cambiante. Estaba más rápido que Pierre y viendo dónde está terminando quizás teníamos una oportunidad”.

Briatore, con la mira en Bottas

Hace unos días, Toto Wolff negó que Flavio Briatore haya manifestado la opción de llevarse a Valtteri Bottas a Alpine, pero ahora ha confirmado que el interés es real. “Hablé con él sobre Valtteri”, afirmó el director de Mercedes, que reconoció que no tendría problemas en permitir que el finlandés se marche para correr en un coche a tiempo completo, lo que pone en duda la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1.