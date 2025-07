El "cura rockero" salió con los tapones de punta contra Milei: "El presidente no entiende nada"

El contundente testimonio del Padre César sobre Javier Milei.

El Padre César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero” por su vínculo con la música, salió con los tapones de punta contra Javier Milei luego de que el presidente haya inaugurado un templo evangélico en Chaco. Entre otras cosas, el líder de La Libertad Avanza dijo que la justicia social es un "pecado capital" y el sacerdote realizó una serie de comentarios que causaron todo tipo de reacciones.

“El presidente no entiende nada de justicia social. Es un principio moral, no una herejía. Es la base de cualquier sociedad con valores”, lanzó el Padre César en diálogo con el programa Mercuriali 630 conducido por Franco Mercuriali en Radio Rivadavia. “Si la justicia social es pecado, entonces toda la doctrina social de la Iglesia también lo sería, y eso es absurdo”, sumó con firmeza, agregando que el concepto de justicia "implica vivir honestamente" y social refiere al conjunto de la comunidad.

El "cura rockero" salió con los tapones de punta tras la inauguración de un templo evangélico por parte del gobierno de Milei.

“Desde el Antiguo Testamento ya se habla de proteger al débil y al pobre. El desarrollo económico debe ir de la mano con el progreso social, como lo decía Juan XXIII en Mater et Magistra. Dice que el Estado es el mal, pero vive en Olivos con todo pago por el Estado. Si tanto lo detesta, que viva de su sueldo como cualquier ciudadano", sostuvo el sacerdote. Además, se refirió a la elección del lugar tratándose del templo evangélico “Portal del Cielo”: “Está muy bien que visite un templo, pero si va al Chaco también debería ver el Chaco profundo, el de la pobreza estructural. No podés gobernar para los exitosos solamente. El éxito no es tener plata, es vivir con valores".

En última instancia, el "cura rockero" sentenció que “las políticas actuales están desconectadas de la realidad de la gente, especialmente de los más pobres y de los adultos mayores que hoy ni siquiera pueden calefaccionarse”. Y concluyó: "El gobierno desprecia todo lo que tenga que ver con justicia social. Pero sin justicia social, no hay república posible".

Por qué le dicen el "cura rockero" al Padre César

El sacerdote estudió en un conservatorio ubicado en Liniers y luego de participar de varias bandas, gestó un dúo de pianos. Allí comenzó el primer vínculo. Viene de lanzar su disco Cambio de planes con la presencia de invitados estrellas: Juanse, Rolo Sartorio de La Beriso, Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Daniel Melingo y Barby Blues.

"Me copó tanto el laburo que hacían los curas que yo, internamente, dije: ‘Tengo que ser cura, loco’. Venía de no creer en nada, era re callejero: de adolescente levantaba quinielas, vendía cosas de contrabando", dijo en diálogo con Teleshow. "Mi vida era la de un tipo de la calle. A partir de eso empecé a hablar con un cura y a los dos años, cuando tenía 22, entré al seminario. Ahí decidí interrumpir algo que a mí me hacía mucho bien, que era la música. Ahí se cambió el plan", sumó.