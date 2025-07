Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Luego de haber tenido una buena progresión en los tiempos de las prácticas libres, Franco Colapinto sufrió un inesperado accidente en la clasificación del GP de Gran Bretaña, lo que lo dejó en el fondo de la grilla al no superar la Q1. Para Alpine, esto fue una oportunidad para hacer cambios en el coche, específicamente en la unidad de potencia, donde se cambiaron varios componentes con el fin de mejorar el rendimiento en la carrera.

Sin embargo, tras la vuelta de preparación, el piloto argentino se encontró con que no podía cambiar de marcha, por lo que debió retirarse por un problema que no tiene explicación hasta el momento. Si bien se habló de que podría tratarse de la caja de cambios, que fue cambiada por última vez para el GP de España, o un problema en la transmisión, el equipo galo no ha revelado qué fue lo que sucedió con el A525 en Silverstone.

Ante dicha incertidumbre, Pablo Sibilla, presidente de Reanult Argentina, viajó a la sede de Enstone para participar de la investigación del origen de la falla. A través de sus redes sociales, el ejecutivo contó que los monoplazas no se trasladan de manera completa de un punto al otro, sino que se desarman para facilitar la logística, aunque la cercanía entre Silverstone y Enstone hizo que pueda hacerse una excepción para analizar lo sucedido.

“Les cuento que hoy estoy en Enstone y el auto de Franco está acá. Los autos no salen armados de la fábrica. Salen en módulos y se arman en los circuitos cuando hay que cambiarles algo. Como la carrera fue cerca se lo trajeron acá para escanearlo todo”, escribió Sibilla en su cuenta de X. De esta manera, Alpine busca encontrar la causa del fallo del A525 en la carrera del domingo, de modo que no vuelva a repetirse el problema en la siguiente carrera.

Lo bueno es que tanto ingenieros como mecánicos tienen un par de semanas para trabajar en los problemas del monoplaza de Franco, puesto que la siguiente fecha recién se disputará en el fin de semana del 25 al 27 de este mes. La sede de la decimotercera fecha de la temporada será el Gran Premio de Bélgica, en el Circuito de Spa-Francorchamps, otro de los conocidos por Colapinto.

Sibilla aprovechó para tomarse una fotos en Enstone.

Briatore niega interés en Bottas

Mientras que Toto Wolff confirma el interés de Flavio Briatore por Valtteri Bottas para Alpine, el italiano ha afirmado recientemente que no tiene planes de cambiar a Franco Colapinto por el momento. “Es un buen piloto pero por ahora tenemos nuestros propios pilotos. Si cambiamos te lo diré”, declaró el director del equipo galo ante la consulta de Nextgen-auto.