El mexicano volverá en 2026 con Cadillac.

La temporada pasada, Sergio Pérez fue uno de los pilotos más atacados por la prensa internacional debido a los pobres resultados que consiguió con el RB20, especialmente en la segunda parte del calendario. Tras haber conseguido cuatro podios en las primeras cinco fechas del campeonato, el rendimiento de “Checo” comenzó a bajar, sobre todo con su retiro en el GP de Mónaco, que marcó un punto de inflexión en su campeonato.

El hecho de no lograr los resultados deseados, combinado con las críticas de la prensa europea, llevó a que el piloto mexicano pierda su asiento en Red Bull para este 2025, a pesar de que la renovación había sido firmada a mitad de año. De ahí que la escudería austriaca haya comenzado la actual temporada de Fórmula 1 con Liam Lawson en el segundo asiento, aunque apenas duró dos fechas antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda.

Ahora bien, mientras que el tapatío se tomó un descanso de la máxima categoría, los problemas en el equipo de Milton Keynes continuaron y ni el neozelandés ni el japonés supieron serle de mucha ayuda a Max Verstappen en uno de sus campeonatos más complicados. En este marco, “Checo” le brindó una entrevista a Karun Chandhok durante el GP de México, donde habló de lo que será su regreso a la F1 en 2026 con Cadillac, aunque aprovechó para lanzarle un dardo al indio.

“Es raro, porque sabes, estar aquí, especialmente hablando contigo, con la gente de la Fórmula 1, es como estar fuera del paddock”, había comenzado el mexicano, con el claro recuerdo de las críticas que le había hecho Chandhok en 2024. De hecho, cuando el expiloto de F1 le mencionó la falta de resultados que había tenido en su último año con Red Bull, Pérez lo interrumpió y lanzó un agudo comentario: “No has estado diciendo tanto eso de los actuales”.

En relación con el equipo austriaco, “Checo” señaló que no es fácil ocupar el segundo asiento: “En el momento en que firmé mi salida de Red Bull, cuando llegamos a un acuerdo, supe quién sería el pobre tipo que llegaría ahí”. Además, recalcó la complejidad que tiene ser compañero de Verstappen: “No hay ningún piloto que pueda sobrevivir ahí. No importa si llevas a Hamilton, a Leclerc o a quien sea, va a tener muchísimos problemas. Es un estilo de conducción muy particular al que tienes que estar adaptándote constantemente, a las necesidades de Max”.

Verstappen y Péres fueron compañeros por cuatro años.

El apoyo de “Checo” a Verstappen

A pesar de no estar en la grilla, Checo Pérez fue uno de los principales protagonistas del GP de México, donde se refirió a la apasionante definición del campeonato, que mantiene la lucha a tres frentes entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Al respecto, el mexicano dijo: “Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece”.