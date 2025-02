Las impactantes imágenes del nuevo tráiler de “F1”, la película que tiene a Brad Pitt como protagonista

"F1" se estrenará el 26 de junio en Argentina.

La Fórmula 1 no para de expandirse, primero con la serie Drive to Survive de Netflix y ahora con la nueva película que se estrenará en los cines a mediados de este 2025. Se trata de F1, la cual tendrá como protagonista a Brad Pitt, quien ha estado muy presente el año pasado en el paddock durante distintas fechas del campeonato para mezclarse con los pilotos, que aparecerán como sus rivales en el film, aunque su participación no es central.

Con Lewis Hamilton como productor, la película cuenta la historia de Sonny Hayes, un expiloto que vuelve a la máxima categoría para correr en el equipo ficticio APXGP, donde hará dupla con un novato llamado Joshua Pearce. Si bien F1 tuvo su primer tráiler el año pasado, este domingo se publicó un nuevo adelanto de apenas 30 segundos, en los que se ven imágenes impactantes sobre lo que acontecerá en la película.

Sin diálogo alguno más que la voz del relator de la F1, el tráiler muestra la tensión que tiene el piloto en su nuevo equipo y varias escenas de acción en pista, con accidentes incluidos y hasta un monoplaza prendido fuego, que podría recordar al incendio que sufrió Romain Grosjean en el GP de Baréin 2020. Además, se puede apreciar la presencia de otros monoplazas, como el Red Bull de Max Verstappen o el Alpine de Esteban Ocon.

Cabe mencionar que F1 está programada para estrenarse el próximo 27 de junio en los Estados Unidos, mientras que el estreno internacional se daría el 25 y llegaría a los cines de Argentina el jueves 26 de dicho mes. Por otro lado, además de Brad Pitt, en el reparto aparecen nombres como Damson Idris, Kerry Condón, Javier Bardem, Tobias Menzies, Simone Ashley, entre otros, además de las participaciones de Guenther Steiner y Lewis Hamilton junto a otros pilotos de la Fórmula 1.

Ocon se convierte en actor para Netflix

Así como Brad Pitt apareció en el paddock para la filmación de F1, también hay pilotos que se meten en la industria cinematográfica, tal como sucedió con Esteban Ocon, quien tendrá su debut actoral en Netflix. Si bien el piloto francés ya apareció en la plataforma de streaming con Drive to Survive, la docuserie de la F1, en esta oportunidad encarnará a una persona completamente diferente en Lune de Miel avec Ma Mère.

La película francesa se filmó el año pasado, cuando Ocon todavía pertenecía a Alpine, y se trata de una comedia romántica en la que el galo tendrá un rol hasta el momento desconocido. La presencia del francés se advirtió por el nuevo tráiler de la película, en la que Ocon aparece para recoger a una chica en un coche rojo, que no es otro que el Alpine A110 R. Cabe mencionar que Lune de Miel avec Ma Mère se estrenará el próximo 12 de este mes en la mencionada plataforma.