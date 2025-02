Guenther Steiner, exdirector de equipo de la F1, propuso a Checo Pérez como piloto para esta escudería

Pérez estuvo en la F1 entre 2011 y 2024.

El 2024 tuvo dos importantes salidas en la Fórmula 1, primero la de Guenther Steiner en Haas, anunciada antes del comienzo de la temporada, y luego la de Sergio “Checo” Pérez, desvinculado de Red Bull tras el término del campeonato. Claro que ambos ocupaban roles distintos, puesto que el austriaco era el director de la escudería estadounidense, en la que fue reemplazado por Ayao Komatsu, mientras que el mexicano pilotaba el RB20.

Ahora bien, Steiner continuó anclado a la F1 como reportero e incluso fue el encargado de hacer algunas entrevistas oficiales para la competencia luego de las carreras. Por su parte, el futuro de Pérez está bajo un halo de incertidumbre, puesto que no se sabe todavía su buscará su regreso a la máxima categoría, pero el austriaco no duda de que será un buen aporte para General Motors/Cadillac, equipo que debutará en la próxima temporada con el nuevo reglamento técnico.

Así lo manifestó en una reciente entrevista con GPBlog, en la que aseguró que la escudería estadounidense debería ir en búsqueda del tapatío debido a su trayectoria en la F1. “Si eres Cadillac, necesitas a alguien con experiencia. Checo ha estado en varios equipos durante mucho tiempo. Conoce el camino. Podría ser de gran ayuda. Yo diría que podría tener un valor para Cadillac”, afirmó el austriaco.

Claro que Steiner sabe de lo que habla, puesto que a su equipo no le fue bien en el año que apostó por dos rookies, como fue en la temporada 2021, cuando Haas no sumó ni un punto con la dupla de Mick Schumacher y Nikita Mazepin. De ahí que la experiencia sea algo valorable, sobre todo cuando se trata de una escudería debutante como Cadillac, que este año tendrá que anunciar a sus pilotos para 2026.

También hay que mencionar que el mexicano ha tenido buenos resultados en la máxima categoría a pesar de su triste adiós en Red Bull, algo que remarcó Steiner: “Checo era muy bueno cuando estaba en Force India Racing, o como se llamara. Siempre rendía por encima de sus posibilidades. No pudo aguantar la presión del equipo puntero. Así que tal vez sea su zona de confort, donde no tiene esa presión de tener que demostrar que es bueno ganando, demostrando que puedo hacer un punto, tal vez eso lo ponga en mejor posición”.

La tarea que tendría Pérez en Red Bull

Cuando se dio la noticia de que Sergio “Checo” Pérez no iba a correr al lado de Max Verstappen en 2025, Christian Horner fue uno de los primeros en salir a justificar la decisión en base no solo a los resultados, sino a la presión que tenía el mexicano. Para el director de Red Bull, lo del tapatío sería solo un año sabático de la Fórmula 1, por lo que no se descarta un eventual regreso en 2026.

El mexicano corrió cuatro temporadas con Red Bull.

Por ello, Horner destacó que la desvinculación con el mexicano no fue total, puesto que tiene algunas responsabilidades con el equipo, como la realización de show runs y otro tipo de eventos. Claro que el padre de “Checo” ha dicho que es una etapa cerrada, anulando cualquier chance de que su hijo sea embajador de Red Bull, pero lo cierto es que el piloto no ha dado detalles sobre su futuro desde que se dio a conocer la noticia de su salida.