El mexicano no competirá en 2025 y no se sabe si volverá a la F1.

La semana pasada, Red Bull dio a conocer que Sergio “Checo” Pérez no iba a continuar en el equipo y dispuso a Liam Lawson como el nuevo compañero de Max Verstappen para 2025. Por entonces, solamente quedaba la duda de quién iba a cubrir el vacío dejado por el ascenso del neozelandés, vacío que finalmente fue completado por Isack Hadjar a pesar de los rumores que situaban a Franco Colapinto como una alternativa.

Si bien la noticia se dio hace relativamente pocos días, lo cierto es que el piloto francés ya sabía de hace un buen tiempo que iba a debutar en la Fórmula 1 en la próxima temporada. En una reciente entrevista con Canal+, Hadjar reveló que se enteró en medio del GP de Qatar que iba a formar parte de Racing Bulls en 2025, por lo que el contacto se dio a fines de noviembre, justo cuando comenzaron a tomar mayor fuerza los rumores sobre la salida del mexicano.

Al cabo de unas pocas semanas, el sueño de Isack se hizo realidad, aunque reconoció que no estaba seguro de que se dé su llegada a la F1 hasta no ver la tinta sobre el papel. “Me enteré en Qatar, de hecho, de que iba a estar en la Fórmula 1. Antes de eso, era casi seguro, pero hasta que no has firmado algo, es...”, remarcó el piloto galo, que sabe bien lo duro que es el negocio de la Fórmula 1 y cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos.

“Incluso en Qatar, después de Qatar, me lo dijeron, pero mientras no había firmado, me dije 'algo va a pasar'. Sinceramente, hasta dos o tres días, todavía no estaba seguro. Realmente había que firmar el papeleo, porque nunca se sabe con esta gente”, agregó Hadjar. Cabe mencionar que el nuevo piloto de RB viene de ser subcampeón de Fórmula 2 en la pasada temporada, en la que perdió el campeonato con Gabriel Bortoleto por 22.5 puntos tras quedar decimonoveno en la carrera larga de Yas Marina.

El drama de Red Bull tras la salida de Pérez

Las últimas temporadas de la Fórmula 1 habían convertido a Red Bull en uno de los equipos favoritos de muchos, sobre todo en Latinoamérica, donde varios aficionados esperaban por una nueva victoria de Sergio “Checo” Pérez. Además, la química que se había generado entre el mexicano y Max Verstappen, a pesar de sus desencuentros, la volvía una de las mejores duplas de la grilla hasta que llegó esta temporada.

Ahora que Red Bull dejó al tapatío fuera de la F1 para 2025, la escudería sufrió una grave pérdida de miles de seguidores en las redes sociales, sin mencionar el descontento que se generó después con el ascenso de Liam Lawson en lugar de Yuki Tsunoda. Por consiguiente, la imagen del equipo de Milton Keynes ha bajado notablemente, sin mencionar la cantidad de patrocinadores perdidos con el adiós a Pérez.