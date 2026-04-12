Boca Juniors e Independiente empatan en clásico del fútbol argentino

Boca Juniors e Independiente igualaron el sábado 1-1 en ‌uno de ‌los clásicos más populares del fútbol argentino en la decimocuarta jornada del torneo Apertura.

Con este resultado, Boca quedó tercero en la Zona A con 21 puntos, a tres ​de diferencia ⁠con el líder Estudiantes de La ‌Plata y dos por ⁠debajo de Vélez Sarsfield. ⁠Independiente se ubicó séptimo con 18 unidades.

En el partido disputado en el ⁠estadio La Bombonera ante 57.000 ​aficionados, Independiente abrió el ‌marcador a los nueve ‌minutos por intermedio de Matías ⁠Abaldo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El empate de Boca Juniors llegó en la última acción del primer tiempo a través de ​un ‌penal anotado por Milton Giménez tras una infracción dentro del área sobre Alan Velasco.

"Necesitábamos ganar, hicimos un gran partido, pero ⁠el penal cambió todo y nos vamos con un poco de bronca", dijo el capitán de Independiente, Iván Marcone, a la televisión local.

En otro partido del sábado, en el estadio UNO ‌de la ciudad de La Plata, Estudiantes remontó un marcador adverso y sacó un triunfo agónico de 2-1 como local ante Unión de Santa ‌Fe.

Unión abrió el marcador a los 36 minutos a través de Marcelo ‌Estigarribia, mientras ⁠que el conjunto platense revirtió con goles de Fabricio ​Pérez y Mikel Amondarain a los 59 y 93, respectivamente.

Con información de Reuters