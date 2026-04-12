Boca Juniors e Independiente empatan en clásico del fútbol argentino

Boca Juniors e Independiente igualaron el sábado 1-1 en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino en la decimocuarta jornada del torneo Apertura.
Con este resultado, Boca quedó tercero en la Zona A con 21 puntos, a tres de diferencia con el líder Estudiantes de La Plata y dos por debajo de Vélez Sarsfield. Independiente se ubicó séptimo con 18 unidades.
En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, Independiente abrió el marcador a los nueve minutos por intermedio de Matías Abaldo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El empate de Boca Juniors llegó en la última acción del primer tiempo a través de un penal anotado por Milton Giménez tras una infracción dentro del área sobre Alan Velasco.
"Necesitábamos ganar, hicimos un gran partido, pero el penal cambió todo y nos vamos con un poco de bronca", dijo el capitán de Independiente, Iván Marcone, a la televisión local.
En otro partido del sábado, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes remontó un marcador adverso y sacó un triunfo agónico de 2-1 como local ante Unión de Santa Fe.
Unión abrió el marcador a los 36 minutos a través de Marcelo Estigarribia, mientras que el conjunto platense revirtió con goles de Fabricio Pérez y Mikel Amondarain a los 59 y 93, respectivamente.
Con información de Reuters