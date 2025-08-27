Ángel Di María habló sobre las polémicas arbitrales en Rosario Central y apuntó contra Boca

"Me meten en todos los quilombos": la contundente respuesta de Di María ante las polémicas por el arbitraje.

El regreso de Ángel Di María al fútbol argentino está siendo soñado: el ex atacante de la Selección Argentina no sólo es uno de los goleadores del Torneo Clausura 2025 con tres tantos, sino que también fue héroe en el clásico disputado el pasado fin de semana entre Rosario Central y Newell's Old Boys con un golazo de tiro libre que le dio la victoria al 'Canalla'. Este martes, el 'Fideo' fue consultado por los comentarios acerca de los polémicos penales cobrados a favor de su equipo en las primeras dos fechas, a los que replicó sin titubeos. Además, apuntó contra Boca Juniors para ilustrar su opinión.

"Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos son claros", sentenció en referencia a las dos infracciones que él mismo convirtió ante Godoy Cruz en Arroyito y frente a Lanús en La Fortaleza. 'Angelito' fue más allá y habló sobre el 'Xeneize', que protagonizó también una discutida decisión arbitral en el primer gol de la victoria por 2 a 0 contra Banfield: "Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de (Miguel) Merentiel", disparó.

Aún así, Di María eligió no seguir polemizando con el club de La Ribera y concluyó su explicación hablando sobre la mentalidad que mantienen en Rosario Central, uno de los líderes de la Zona B: "Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos", sentenció.

El video del polémico gol de Boca Juniors en la última fecha al que se refirió Di María

Di María analizó el presente del fútbol argentino: "Cuesta, pero uno va intentando"

Después de seis partidos desde su regreso al país, el ex Benfica, Real Madrid, PSG y Manchester United contó sus primeras sensaciones en el fútbol local: "Ayer estaba mirando después que terminó el partido de River la tabla y tenemos los mismos puntos que casi el otro grupo. Entonces el fútbol argentino está difícil, es complicado. Hay muchos partidos que terminan 0-0 o 1-0. No está fácil. A todos les cuesta, a todos les cuesta marcar", expresó.

También reveló cómo viene atravesando su proceso de readaptación: "Cuesta, pero uno va intentando. De a poco voy encontrando los momentos en el partido, voy viendo la posición en la que me puedo adaptar un poco más, un poco menos, adentro o afuera, pero bueno, las cosas se van a ir dando". Unos días atrás, el extremo de 37 años le respondió al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien había dicho que al igual que a Leandro Paredes "les iba a costar": "Yo no siento que me esté costando. Si un poco el tema friccionado, que no te dan respiro cuando tenés la pelota y hay una diferencia grande con Europa. Siento que me adapté muy bien".