La sorpresiva oferta que recibió Boca por un jugador que Riquelme trajo para la Libertadores

La oferta que llegó a Boca por un jugador que Riquelme trajo en el 2023 para el equipo de Jorge Almirón.

Mientras Boca Juniors se enfoca en el partido ante Banfield, en las últimas horas el club recibió una sorpresiva oferta por un jugador que Juan Román Riquelme había traído para la Copa Libertadores del 2023. Se trata de Marcelo Saracchi, que es buscado por un equipo de Europa, tras ser marginado por Miguel Ángel Russo.

De acuerdo a información de TyC Sports, el Celtic de Escocia le ofreció a Boca un préstamo, por un año con cargo y con opción de compra, por el lateral izquierdo. Aunque el primer ofrecimiento no fue aceptado, si el club de Gran Bretaña mejora las condiciones, ambas instituciones podrían llegar a un acuerdo.

Cabe resaltar que, desde hace tres semanas, Saracchi se encuentra entrenando apartado del plantel, ya que no será tenido en cuenta por el entrenador. Si bien tuvo un ofrecimiento de Independiente, las charlas no llegaron a buen puerto y al exjugador de River se le cortó una posibilidad de salida.

Incluso, a comienzos de agosto, el jugador con paso por el fútbol alemán y español lanzó un picante comentario contra la dirigencia de Boca y contra Russo en el que, a través de sus redes sociales, escribió: "Es mejor morir de pie, que morir arrodillado". El texto, que se leyó como una cruzada hacia los dirigentes xeneizes, estuvo acompañado por una imagen de Ernesto "Che" Guevara, el argentino que fue comandante en la Revolución cubana. No obstante, la situación dejó ver un error histórico insólito.

Además, el propio uruguayo, para salir del club y terminar el conflicto en el que está envuelto, le propuso a la dirigencia del "Xeneize" cortar su contrato, que vence en diciembre del 2027, pero la directiva no aceptó el ofrecimiento por las condiciones que planteó el futbolista.

Desde su llegada, que se dio mediados del 2023 cuando Boca pagó 1.8 millones de euros al Levante de España por su ficha, el lateral izquierdo lleva disputados 52 partidos con la casaca "Azul y Oro", en los que marcó 4 goles y brindó 5 asistencias.

¿Cuándo juegan Boca vs. Banfield?

El partido entre el "Xeneize" y el "Taladro, correspondiente a la sexta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, se disputará el domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 18.15 (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.

El elenco de La ribera, cabe resaltar, viene de quebrar una racha de 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club que se extiende desde el 19 de abril. En el Clausura, suma 6 puntos en cuatro fechas y se ubica 10° en la tabla, luego de la victoria 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido que dejó buenas sensaciones después de varios meses con resultados frustrantes.

El probable once titular de Boca vs. Banfield

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Gimenez.