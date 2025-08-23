Con un golazo de Di María, Rosario Central ganó el clásico a Newell's

Rosario Central le ganó 1 a 0 Newell's con un tremendo golazo de Ángel Di María en una nueva edición del clásico rosarino en el encuentro más trascendente de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El "Canalla" mantuvo su racha de invicto ante la "Lepra" de Ever Banega, que necesita sumar puntos para no quedar relegada en la pelea por clasificar a los octavos de final.

El golazo de Ángel Di María para Rosario Central en el clásico vs. Newell's

El conjunto Canalla llegaba a este clásico como uno de los invictos que tiene la zona B del torneo, junto a River Plate, aunque su rendimiento ha sido irregular con apenas una victoria y cuatro empates que lo ubican en el quinto puesto con siete puntos. Esta irregularidad le hizo perder el liderazgo de la Tabla Anual después de varias jornadas, y ahora retomó la senda de la victoria para ser protagonista del único certamen que disputa.

El equipo dirigido por Ariel Holan venía de igualar 1-1 contra Deportivo Riestra en condición de local, resultado que evidenció la necesidad de mejorar su efectividad para cumplir con las expectativas en un torneo donde está obligado a ser protagonista. La presencia de Ángel Di María como gran figura del plantel genera expectativas adicionales en la hinchada canalla.

Por su parte, Newell's Old Boys no tuvo un buen arranque de certamen y atraviesa un momento complicado. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani ganó apenas un encuentro, perdió otro e igualó tres, acumulando seis unidades que lo ubican en el undécimo puesto del Grupo A. La Lepra necesita sumar puntos urgentemente para no quedar relegada en la pelea por clasificar a los octavos de final.

Los rojinegros vienen de igualar 1-1 en Florencio Varela con Defensa y Justicia, y cargan con una estadística preocupante: llevan cuatro derrotas consecutivas frente a su clásico rival y no lo vencen desde el 20 de marzo de 2022, cuando se impusieron 1-0 con tanto de Juan Manuel García. Esta racha adversa pone mayor presión sobre el plantel leproso de cara a este compromiso.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a Rosario Central. Se enfrentaron, entre amateurismo y profesionalismo, en 280 ocasiones, con 98 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más predomina con 103 encuentros. Además, en dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Formaciones de Rosario Central y Newell's Old Boys