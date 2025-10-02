Disney no da marcha atrás con un anuncio histórico: "El 6 de octubre"

Disney+ hizo un anuncio que marca un antes y un después en su historia y que cambia la relación institucional de la plataforma. La noticia tiene que ver con la eliminación definitiva de Star+, otrora plataforma de streaming que luego fusionó sus contenidos con Disney.

A partir del 6 de octubre, Star+ quedará eliminado de Disney+ en Latinoamérica. Lo reemplazará Hulu, que tomará su posición. Esto obligará a un cambio en la identidad de los contenidos de la plataforma de streaming. La reconocida plataforma cuenta actualmente con tres planes adaptados a las preferencias de cada usuario: Disney+ Premium, Disney+ Estándar y Disney+ Estándar con anuncios. Este último, por el momento, estará disponible solo en Argentina.

Octubre 2025 será un mes dinámico para Disney+: habrá animaciones de gran peso, nuevas temporadas de series y elementos temáticos para Halloween. Para suscriptores ávidos de contenido, será una oportunidad para renovar expectativas y darle espacio a nuevas historias y formatos dentro de la plataforma.

Qué pasa si ya tenía contratado Star+ o Disney+

Los usuarios actuales de Disney+ podrán seguir disfrutando de todas las funcionalidades existentes, como la descarga de contenidos y la reproducción en varios dispositivos simultáneamente. Sin embargo, la fusión traerá consigo un aumento en los precios y una nueva estructura de planes de suscripción.