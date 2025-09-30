La Fiesta del Cine vuelve a las salas de todo el país desde el próximo jueves 2 y hasta el miércoles 8 de octubre, como estrategia para acercar a los cinéfilos a las salas de cine a precios imbatibles. Las entradas para las películas 2D estarán a $4000, mientras que formatos 3D y 4D estarán $8000: los detalles sobre los complejos que se adhieren al mega evento y los estrenos y reestrenos especiales que habrá por dicha semana.
A los estrenos habituales de todos los jueves se sumarán los reestrenos de películas taquilleras como F1, Jurassic World: Rebirth, Amores Perros, Avatar, Superman, Destino final: Lazos de sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Cómo entrenar a tu dragón, entre otras. También, la cadena Cinemark-Hoyts reestrenará Orgullo y Prejuicio, en el marco de su 20° aniversario, y la trilogía de El Padrino, que también entrará en la semana de promociones.
Además de los descuentos en entradas de cine, los combos de bebidas y pochoclos también estarán a precio diferencial. La Fiesta del Cine es una movida que se hace desde hace algunos años para promover que el público vuelva a disfrutar las películas en las salas.
MÁS INFO
Los cines que adhieren a La Fiesta del Cine
- Cinemark- Hoyts.
- Cinemacenter.
- Atlas cines.
- Cines Multiplex.
- Cinépolis.
- Showcase.
- Cinema La Plata.
- Cine Metropol.
- Atlas.
- CPM Cinemas.
- Nuevo Cine Rex.
- Espacio Cultural Saenz Peña Chacho.
- Sunstar Cinemas.
- Cinema Adrogue.
- Cines de la Costa.
- E-Max Cines.
- Cine París.
- Flix Cinema.
- Renzi.
- Cinema Concept.
- Cinema Devoto.
- Cine Star.
- Tu Cine.
- Cine Opera.
- Play Cinema.
- CDBA.
- Cine Teatro Pila.
- Eter Cine.
- Cinerama.
- Holyday Cines & Teatros.
- Sudcinemas Villa María.
- Sudcinemas Bell Ville.
- Cine Teatro Antonio Lafalla.