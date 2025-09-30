EN VIVO
Cine

Vuelve La Fiesta del Cine: los precios "locos" que anunciaron los cines

Los cines lanzaron una estrategia comercial para llevar la mayor cantidad de público a las salas de cine en los próximos días.

30 de septiembre, 2025 | 20.34

La Fiesta del Cine vuelve a las salas de todo el país desde el próximo jueves 2 y hasta el miércoles 8 de octubre, como estrategia para acercar a los cinéfilos a las salas de cine a precios imbatibles. Las entradas para las películas 2D estarán a $4000, mientras que formatos 3D y 4D estarán $8000: los detalles sobre los complejos que se adhieren al mega evento y los estrenos y reestrenos especiales que habrá por dicha semana.

A los estrenos habituales de todos los jueves se sumarán los reestrenos de películas taquilleras como F1, Jurassic World: Rebirth, Amores Perros, Avatar, Superman, Destino final: Lazos de sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Cómo entrenar a tu dragón, entre otras. También, la cadena Cinemark-Hoyts reestrenará Orgullo y Prejuicio, en el marco de su 20° aniversario, y la trilogía de El Padrino, que también entrará en la semana de promociones.

Además de los descuentos en entradas de cine, los combos de bebidas y pochoclos también estarán a precio diferencial. La Fiesta del Cine es una movida que se hace desde hace algunos años para promover que el público vuelva a disfrutar las películas en las salas.

MÁS INFO

Los cines que adhieren a La Fiesta del Cine

  • Cinemark- Hoyts.
  • Cinemacenter.
  • Atlas cines.
  • Cines Multiplex.
  • Cinépolis.
  • Showcase.
  • Cinema La Plata.
  • Cine Metropol.
  • Atlas.
  • CPM Cinemas.
  • Nuevo Cine Rex.
  • Espacio Cultural Saenz Peña Chacho.
  • Sunstar Cinemas.
  • Cinema Adrogue.
  • Cines de la Costa.
  • E-Max Cines.
  • Cine París.
  • Flix Cinema.
  • Renzi.
  • Cinema Concept.
  • Cinema Devoto.
  • Cine Star.
  • Tu Cine.
  • Cine Opera.
  • Play Cinema.
  • CDBA.
  • Cine Teatro Pila.
  • Eter Cine.
  • Cinerama.
  • Holyday Cines & Teatros.
  • Sudcinemas Villa María.
  • Sudcinemas Bell Ville.
  • Cine Teatro Antonio Lafalla.
