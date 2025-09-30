Vuelve La Fiesta del Cine: los precios "locos" que anunciaron los cines.

La Fiesta del Cine vuelve a las salas de todo el país desde el próximo jueves 2 y hasta el miércoles 8 de octubre, como estrategia para acercar a los cinéfilos a las salas de cine a precios imbatibles. Las entradas para las películas 2D estarán a $4000, mientras que formatos 3D y 4D estarán $8000: los detalles sobre los complejos que se adhieren al mega evento y los estrenos y reestrenos especiales que habrá por dicha semana.

A los estrenos habituales de todos los jueves se sumarán los reestrenos de películas taquilleras como F1, Jurassic World: Rebirth, Amores Perros, Avatar, Superman, Destino final: Lazos de sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Cómo entrenar a tu dragón, entre otras. También, la cadena Cinemark-Hoyts reestrenará Orgullo y Prejuicio, en el marco de su 20° aniversario, y la trilogía de El Padrino, que también entrará en la semana de promociones.

Además de los descuentos en entradas de cine, los combos de bebidas y pochoclos también estarán a precio diferencial. La Fiesta del Cine es una movida que se hace desde hace algunos años para promover que el público vuelva a disfrutar las películas en las salas.

Los cines que adhieren a La Fiesta del Cine