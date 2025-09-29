Despidos en una importante cadena de cines.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, trabajadores de una importante cadena de cines denunciaron despidos.

Se trata de empleados del complejo de Cinemacenter de Bahía Blanca en el Plaza Shopping, donde al menos dos de los trabajadores fueron desvinculados de manera "informal", ya que la comunicación fue verbal.

"La gerente bajó y les dio las noticias de que estaban despedidos, pero no les presentaron ningún tipo de carta documento", explicó Marisel Anchuvidart, secretaria general de SUTEP Bahía Blanca, al medio MundoGremial.

En ese sentido, agregó: "Estos despidos se dieron de forma repentina, hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo y esperamos rápidamente tener la audiencia. Los compañeros están preocupados, son trabajadores que tienen familia y fueron tratados como perros".

También detalló que desde el gremio no descartan hacer una movilización si la empresa, que tiene cines en todo el país, no revierte la situación y devuelve a los trabajadores a sus puestos. Además, sostuvo que hay temor porque haya nuevos despidos.