Estrenan en octubre: las 6 series más esperadas que llegan a plataformas este mes

Las 6 series más esperadas de octubre que no te podés perder.

Arrancó el mes de octubre y la televisión se prepara para el estreno de algunos de sus platos fuertes. Un repaso por 6 series esperadas que llegarán en los próximos días.

Las 6 series que llegan a plataformas en octubre

Muerte en la familia Murdaugh

Plataforma: Disney+. Estreno: 15 de octubre.

Sinopsis: Esta miniserie protagonizada por Patricia Arquette y Tom Clarke se centra en una prominente familia de Carolina del Sur que encubría actividades ilícitas. Basada en el caso real de los Murdaugh que conmocionó a Estados Unidos en 2023, la producción explora cómo el poder y los privilegios ocultaron décadas de crímenes.

Nadie quiere esto

Plataforma: Netflix. Estreno: 23 de octubre. Temporada 2.

Sinopsis: Continúa la comedia romántica creada por Erin Foster sobre Joanne (Kristen Bell), una presentadora de pódcast agnóstica, y Noah (Adam Brody), un rabino, mientras navegan su improbable relación. La segunda temporada suma a Leighton Meester (esposa real de Brody) al elenco, junto a Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed, explorando los desafios de su romance intercultural y religioso.

La diplomática

Plataforma: Netflix. Estreno: 16 de octubre. Temporada 3.

Sinopsis: La tercera temporada retoma la historia de Kate Wyler (Keri Russell) tras acusar a la nueva presidenta Grace Penn (Allison Janney) de terrorismo, mientras Kate enfrenta la posibilidad de convertirse en vicepresidenta. Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn y Rory Kinnear retornan, con la Incorporación de Bradley Whitford como el esposo de Penn en una reunión de The West Wing.

Lazarus

Plataforma: Amazon Prime Video. Estreno: 22 de octubre.

Sinopsis: Creada por Harlan Coben y Danny Brocklehurst, esta miniserie de terror psicológico de seis episodios sigue a un psicólogo forense (Sam Claflin) que investiga asesinatos sin resolver tras regresar a su hogar familiar después de la muerte de su padre (Bill Nighy). El reparto incluye a Alexandra Roach, David Fynn, Karla Crome y Kate Ashfield.

IT: Bienvenidos a Derry

Plataforma: HBO Max. Estreno: 26 de octubre. Temporada 1.

Sinopsis: Esta precuela de las exitosas películas basadas en la novela de Stephen King se desarrolla en los años 60, explorando los eventos que desatarron el terrorifico mal en Derry. Creada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs (quienes trabajaron en las películas), la ficción está protagonizada por Jovan Adepo, Chris Chaik, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider, con Bill Skarsgard retomando su iconico papel del tétrico payaso Pennywise. Una serie que, además, promete regalar a los espectadores interesantes conexiones con otras obras de King.

Victoria Beckham

Plataforma: Netflix. Estreno: 9 de octubre.

Tras el éxito de la docuserie sobre David Beckham, Netflix ofrece una mirada intima sobre la transformación de la cantante de las Spice Girls de estrella pop a diseñadora de renombre internacional. Dirigida por Nadia Hallgren, esta docüserie sigue a Victoria mientras se prepara para la Semana de la Moda de Paris.

