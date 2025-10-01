Mariana Fabbiani y una renuncia inesperada en América TV: los motivos.

En las últimas horas, se conoció una inesperada renuncia vinculada a El Diario de Mariana, programa conducido por Mariana Fabbiani que acaba de ganar el premio Martín Fierro 2025 a mejor magazine. Quién renunció.

Se trata del panelista Santiago Sposato, quien pasará a formar parte de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco y que sale al aire de 16.30 a 18 por América TV.

La noticia la confirmó Jotax Digital, productora de los programas A la Tarde, Los Profesionales de Siempre e Infama. "Bienvenido Santi Sposato al equipo de A la Tarde. Muy pronto se suma al equipo de Karina Mazzocco", escribió la productora en una publicación de Instagram. En los comentarios, el propio Sposato confirmó la noticia y publicó un sentido mensaje. "¡Gracias! Placer de volver a Jotax Digital y a un programa con grandes amigos y mejores profesionales", publicó.

Con este posteo se anunció la incorporación de Santiago Sposato a A la Tarde.

Qué dijo Mariana Fabbiani tras granar el Martín Fierro

Después el programa que conduce ganara el Martín Fierro 2025 a mejor magazine, Mariana Fabbiani compartió una reflexión en sus redes sociales. "Ayer El Diario de Mariana ganó el Martín Fierro a Mejor Magazine y estoy tan agradecida. A ustedes por estar del otro lado todos los días, a todo mi equipo en Mandarina Televisión que es lo más, a América TV por permitirnos trabajar tan cómodos y con tanta libertad", comenzó.

"A cada uno de los panelistas que pasaron y me acompañan hoy en DDM aportando su profesionalismo. Como dije anoche, realmente creo que hacer televisión no es solo entretener; es también conectar, sembrar preguntas, generar empatía y abrir conversaciones que nos hagan pensar y así intentar transformar en algo la realidad del otro. Gracias, estoy muy feliz", agregó la conductora en su cuenta de Instagram.